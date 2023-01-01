ING Emeklilik:

Katılım bilinçlenmeyle artacak





ING Emeklilik Genel Müdürü Jetse de Vries, Türkiye’de halen bireysel emeklilik sisteminde 3 milyon katılımcı olduğunu vurgulayarak, “İnsanların bilinçlenmesine paralel olarak bir-iki yıl sonra bu sayının 7-8 milyona; 10 ya da 15 yıl sonra 20 milyona çıkacağını öngörüyorum. Fakat bunun olabilmesi için, insanların BES hakkında bilinçlendirilmesi gerekiyor” dedi. Her 100 lira katkı payı için 25 lira devlet katkısının yeni sistemin önemli avantajlarından biri olduğuna dikkat çeken de Vries, “BES’te paranızı sistemde daha uzun bir süre tutmalısınız” diye uyardı.

