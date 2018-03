Kampanya Aralık ayında da devam edecek

Türkiye’nin genç ve başarılı emeklilik şirketi Metlife, tüm planını büyüme üzerine kurdu, Denizbank ile anlaştı. MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş., devletin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) getirdiği avantajlara DenizBank’la işbirliğine giderek yeni bir kampanya hayata geçiriyor. Kampanya çerçevesinde 21 Ekim - 30 Aralık 2013 tarihleri arasında BES’e ilk kez MetLife ile adım atanlara 1 yıl boyunca yüzde 25 devlet katkısı yanında DenizBank da yüzde 5 ek katkı payı verecek.





Böylelikle MetLife ile birlikte BES’e adım atanlar toplamda yüzde 30 katkı payı avantajı sağlayacak. Kampanya tarihleri arasında DenizBank şubelerinden ilk kez MetLife bireysel emeklilik planlarından olan Deniz Plan, Üretici Plan, İşletme Plan veya Afili Plan satın alan ve ödemelerini her ay düzenli yapan müşterilere yüzde 25 devlet katkısına ek yüzde 5 katkı, sözleşmenin ilk yılına ilişkin ödemeler için hediye edilecek. Müşteriler kampanya dâhilinde aylık 150 TL’ye kadar olan katkı payı ödemelerinden aylık maksimum 7.5 TL, yıllık toplamda ise 90 TL’ye kadar ek katkı kazanabilecek. MetLife ve DenizBank’ın ortak kampanyasından yararlanabilmek için sözleşme ödemelerinin düzenli yapılıyor ve sözleşmenin yürürlükte olması gerekiyor.



MetLife’a Spotlight Awards’dan ödül geldi

Öte yandan Türkiye’nin genç ve başarılı emeklilik şirketlerinden olan MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. global bir başarıya imza attı. MetLife’ın 2012 faaliyet raporu, Spotlight Awards’da Gümüş Ödül’ün sahibi oldu. LACP’in (League of American Communications Professionals LLC Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi) düzenlediği ‘’LACP Spotlight Awards Global Communications Competitions’’da (Küresel İletişim Yarışması) Gümüş Ödül alan MetLife’ın başarısı böylelikle uluslararası arenada bir kez daha tescillenmiş oldu.



“En yüksek performans gösteren iki ülkeden biriyiz”

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürü Deniz Yurtseven, aldıkları ödülle ilgili şöyle konuştu: “Türkiye, MetLife için çok önemli. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi altında 35 ülke mevcut, bu ülkeler arasında Rusya ile beraber en yüksek performans gösteren iki ülkeden biriyiz. Türkiye, MetLife’ın on stratejik büyüme pazarlarından bir tanesi. Bu sebeple MetLife Türkiye’yi yatırım ve büyüme ülkesi olarak görüyor, bu da bizim önümüzü açıyor. MetLife Türkiye kısa sürede elde ettiği başarılarla uluslararası arenada bu nedenle dikkat çekiyor. Müşteri odaklı çalışarak başarı çıtamızı daha da yükseklere çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz.”



EGM’nin Başkanı Deniz Yurtseven oldu

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin Genel Müdürü Deniz Yurtseven, 22 Ekim 2013 itibarıyla Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Başkanlık görevini bir yıl boyunca sürdürecek olan Deniz Yurtseven, bireysel emeklilik sisteminin (BES) Türkiye’deki potansiyeli ile gelecek yıllar için umut verdiğinin altını çizdi. Deniz Yurtseven şunları söyledi: “Sektörümüzün çatı kuruluşu olan Emeklilik Gözetim Merkezi 10 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuştu. 2013 yılı Ocak ayından bu yana sisteme giren yeni katılımcı sayısı 2012 yılı ilk 10 ayına kıyasla yaklaşık 2.5 kat daha fazla büyüyerek toplamda 4 milyona yaklaştı. Sektör olarak buna benzer bir performansı fon büyüklüğünde de yakaladık. 2012 yılsonu itibarıyla 20 milyar TL olan fon büyüklüğü 2013 Ekim ayı sonunda 25 milyar TL’yi aştı. Bireysel emeklilik sektörüne hız getiren bu büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyorum.”