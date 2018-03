FIT Solutions CEO’su Koray Gültekin Bahar; “Doğru ekiple doğru hedefe ulaşılır”

Kendini “işkolik” diye tanımlayan FIT Solutions CEO’su Koray Gültekin Bahar’ın en önemli yaşam felsefesi; asla pes etmemek. Çalışanların mutlu olması gerektiğine inanan Bahar’a göre; iyi bir CEO, şirketi büyütmeli, istihdamı, katmadeğeri artırmalı, sürdürülebilir bir vizyonu olmalı.

İstanbul Üsküdar’da 1981’de dünyaya “Merhaba” diyen Koray Gültekin Bahar’ın annesi evhanımı, babası ticaret erbabı. İlkokulu Üsküdar Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu ve ardından Pendik İlkokulu, ortaokulu Bostancı Ortaokulu’nda okuyan Bahar’ın iş hayatına o dönem boya ve kimya fabrikaları kurulumu işiyle uğraşan babasının yanında atılır. Çalışma hayatının zorluğuyla orada tanışır. Atölyede işçilerin arasında çırak olarak işe başlar, ortaokulun üçüncü yılında terfi eder, ofiste muhasebe bölümünde çalışmaya başlar. Bahar, çalışmaktan bıkmayan, of-puf demeyen, boş oturmayı sevmeyen, hep uğraşacak iş bulan babasını örnek alır: “İnsanlarla iletişimi çok iyidir. Herkesle dostluk ahbaplık eder. Babam çıraklıkla işe başlamış, kendi işini kurmuş. İş disiplini, azmi ve hiçbir durumda pes etmiyor olmasını örnek alıyorum.” Restoran işi ile de uğraşan erkek kardeşi, bugünlerde geridönüşüm işleri yapan babasıyla çalışmaya devam ediyor.

“Merhaba bilgisayar”: Ortaokul yıllarından itibaren her yaz babasının yanına gidip çalışan Bahar’ın bilgisayarla tanışması da o yıllarda olur. “Bostancı Ortaokulu’na haftada iki saat bilgisayar programlama dersimiz vardı. O ders oldukça etkilemişti beni. Liseye geçtiğimde ilk bilgisayarımı almıştım” diye anlatıyor Bahar. İngilizce eğitim verdiği için tercihi Tuzla Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Donanım bölümü olur. Japonlar’ın desteklediği pilot okul, Bahar için doğru adrestir. Okul tüm gündür. Japonca dersi alır, bilgisayarda 10 parmak hızlı yazı yazmayı öğrenir, ama en önemlisi teknik anlamda yazılım ve donanımı orada öğrenir. Bilgisayara ve yazılıma merakı artar, lisenin en güzel taraflarından biri de gelecekte eşi olacak kızla tanışmasıdır. Okulun müdür yardımcısının kızına aşık olur. Bahar, yenilikçidir, kendi deyimiyle “eli tornavida da tuttuğundan” okulda öğrendikleriyle mekaniği birleştirir evin zil- kapı tesisatını yeniler. Lise yıllarında her yaz, babasıyla çalışmaya devam eder.

Koray Gültekin Bahar, babasının işi dolayısıyla üniversitede Makine Mühendisliği bölümünü tercih eder. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde İngilizce hazırlık okuduktan sonra okulun tanıdığı şansla Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne geçiş yapar. Üniversite yılları boyunca 3 yıl Bilgisayar Kulübü’nün başkanlığını yürüten ve öğrencilere yönelik çeşitli organizasyonları arkadaşlarıyla birlikte düzenleyen Bahar, “Üniversite yılları kendimi geliştirmek adına oldukça faydalıydı” diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversite yıllarında mobil teknolojiler ve web araçları ile ilgili projeler üzerine çalışan Bahar, ilk mobil uygulamasını TRNC Turkcell’e satar. “İlk kez orada para kazanmaya başladım” diyen Bahar’ın deyimiyle hayatının dönüm noktalarından biri Ahmet Bilgen ile tanışmasıdır: “Üniversite 2. sınıftaydım. Ahmet Bilgen bir ofis kuracaktı, okula gelerek 15 öğrenciyle iş görüşmesi yaptı, 10 kişi işe alınacaktı. En son benimle görüştü çünkü ders notlarım pek iyi değildi. ‘Ben hepsinden daha iyi çalışırım’ dedim. Babam sağolsun, özgüvenim müthişti. Beni işe aldı.” Sonrasında EG Yazılım’da çalışmaya başlayan Bahar, DB4Mobile platformu üzerinden mobil ve PC uygulamaları geliştirir.

2006 yılında FIT Solutions bünyesinde yazılım geliştirici olarak çalışmaya başlar. Burada İDO, Ülker, Borusan ve Temsa gibi büyük şirketlerin SAP projelerinde görev alır ve ekiplerini yönetir. ECI, IATCO, Unilever ve PG gibi şirketlerin projelerinde uluslararası alandaki tecrübelerini geliştirir. Kurumsal platformlar ve mobil uygulamalar üzerine projeler geliştirir. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Koray Gültekin Bahar, 2013’te şirketin CTO’su, 2015’te ise şirketin CEO’su olur. Türkiye’nin e-Dönüşüm® alanında liderlerinden FIT Solutions’ın tüm idari işlerinin başına geçen Bahar, şirketin Ar-Ge merkezini de açması ile birlikte yazılım ve teknoloji alanlarında atılım yapmaya odaklı bir organizasyon hedefliyor. Yurtdışına ihracat yaptıklarını ve 50 global müşterileri bulunduğunu aktaran Bahar, hedeflerinin Türkiye’den bir dünya markası çıkartmak olduğunu açıklıyor.

Babası ve Ahmet Bilgen’in yanısıra çok sevdiği üniversiteden arkadaşı Volkan Dinç de onun için rol modeldir. Üniversitede kendisinden önceki Bilgisayar Kulübü Başkanı Dinç ile sonrasında Türkiye’de birlikte ortak şirket de kurar: “Oldukça sosyal, iletişimi çok kuvvetli, insanları yönetebilen, kendi etrafında tutabilmekte oldukça becerikli bir adamdır.” Bahar’ın mezun olduğu yıl, babası Bodrum Gümüşlük’te 300 yataklı bir otel devralır. Burada her işle uğraşan Bahar, bu kısa deneyimin hem müşteri memnuniyetinin önemini fark etmesini hem de tekrar yazılım dünyasına dönmesini sağladığını ifade ediyor: “Ahmet Bilgen ile şu an ortağız. Uzun zamandır beraber olduğumuzdan birbirimizin frekansını çok iyi biliyoruz, çok stratejik kararları doğru verebiliyoruz. Ahmet Bey’in tecrübesi ve vizyonu çok önemlidir, daha kontrollü ve sağlam adımlarla yürümeyi seviyor, teknoloji yakından takip ediyor.” Bahar’ın hayatında bir başka önemli kişi de FIT Solutions’ın kurucu ortaklarından Halil Aksu: “İletişime çok açık ve hitabeti çok güçlü Halil Bey’in geleceğe bakış açısı beni çok etkiliyor. 10 yıl sonrasına odaklanıyor, birçok farklı sektörde danışmanlık yaptığı için şirketimize dağılmadan derli-toplu büyüme konusunda ciddi destekler sağladı.”

İşkolik: Kendini “işkolik” olarak tanımlayan Bahar, Cumartesi günleri de dahil olmak üzere sabah 7’den akşam 20:00-21:00’a kadar çalıştığını anlatıyor. Ekip başarısına inanan Bahar, “Ben çok konuşuyorum, hızlı karar veriyorum. İşleri sürüncemede bırakmayı sevmem. Ekibimle çevik bir ilişkimiz var. Katı kurallarla iş yapmam, ekip olmak çok önemlidir. Herhangi bir çalışan ekibin frekansına uymuyorsa müdahale ediyorum. Dişlilerden biri doğru çalışmıyorsa o saatin doğru ilerlemesi mümkün değil. Doğru ekiple doğru hedefe ulaşılır” diyor.

Şirketin CEO’su olmasını ise “e-dönüşüm macerasında doğru zamanda doğru yerdeydim” diye açıklayan Bahar, en önemli yaşam felsefesinin asla pes etmemek olduğuna değiniyor: “Sızlanan insanı hiç sevmem. Bence çalışanlar mutlu olmalı. Hayatımızın çok önemli bir kısmı işte ve iş arkadaşlarımızla geçiyor. Burada stajyer bir arkadaşla da başbaşa konuşup onu dinlerim. Her çalışanın işe katabileceği çok fazla değer var. Yalnızca çalışanlarımız değil, müşterilerimiz fikirlerini bize anlatsın diye yaklaşık üç ayda bir, tasarım düşünme etkinlikleri adıyla özel organizasyonlar da düzenliyoruz. Çok güzel fikirler ortaya çıkıyor. Müşteri size ihtiyacını anlatıyor.” Koray Gültekin Bahar’a göre; iyi bir CEO şöyle olmalı: “Şirketi büyütmeli, istihdamı, katmadeğeri artırmalı, sürdürülebilir bir vizyonu olmalı. Ekibine vizyon çizebilmeli. Rekabeti yönetebilmeli. Çalışanlarını, rakiplerini, sektördekileri ve müşterileri her zaman dinliyor olmalı.”

İş gereği yaptığı seyahatleri de çok sevdiğini belirten Bahar’ın favorisi İtalya. Gittiği bir yere bir daha gitmemeye çalışıyor. Eşi ve kızlarıyla Venedik’ten çok keyif alıyor. Fransa, Yunanistan, Belçika, Hollanda, Norveç, İngiltere, Arnavutluk sevdiği ülkelerden… Tercihi Avrupa’dan yana: “Avrupa bence çok keyifli.” İngilizce bilen Bahar, İspanyolca’yı da çok seviyor: “İngilizce, çok evrensel bir dil. İngilizce ile dünyanın her yerinde iş yaptım.” Her gittiği yerde hava fotoğrafçılığı ve video çekmeyi seven Bahar’ın dalış yaparken tercihi Türkiye kıyıları; Fethiye, Kaş, Saroz, Ayvalık ve Kuşadası, favori mekanları. Kızıldeniz’de dalış yapmak isteyen Bahar, tüplü 18 metreye kadar dalış yapabiliyor, sualtı fotoğrafları da çekiyor. Bahar, 15 yıldır da snowboard yapıyor; Türkiye’de tercihi Kartalkaya ve Uludağ. Bahar, ayrıca FIT Solutions ekibi ile Avrasya maratonuna katılacaklarını ve 10 kilometre koşacaklarını açıklıyor: “Bu maratona hazırlık için ekip olarak her hafta Perşembe günü akşamları, özel eğitmenimiz eşliğinde Maltepe sahilinde ısınma ve egzersizlerin ardından 1.5 saat koşuyoruz.”

2006 yılında evlenen Bahar’ın 4.5 yaşında Alya ve 6 yaşında Bade olmak üzere 2 kızı var. Evde kızlarıyla birlikte bahçe keyfi yapıyor: çiçek, biber, patlıcan, domates, semizotu yetiştiriyor. Business casual giyinmeyi tercih eden ve haberleri internetten takip eden Bahar, “Benim için hız önemli” diyor: “Teknik konulara ilgim var, kitabı okumak istiyorsam yazarı internetten araştırıyorum, oradan kitapla ilgili videoyu bulup izliyorum. Sesli kitap okuma da gündemimde.”