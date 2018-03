“Kararlı ol, hızlı ve doğru karar ver ve kararından dönme”

KANCA A.Ş. Genel Müdürü, Avrupa Dövmeciler Birliği (EUROFORGE) Başkanı, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı ve TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyesi Alper Kanca, başarısının sırrını; “Kararlı olmak, doğru karar vermek için yeterince araştırmak, hızlı karar vermek ve verdiği karardan dönmemek” sözleriyle açıklıyor.