2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olan “YENİ TEŞVİK SİSTEMİ“

1. Yatırımcısınız... 2. Girişimcisiniz... 3. Yatırım danışmanısınız... 4. İş dünyasında eğitimcisiniz... 5. İş yönetiyorsunuz... 6. KOBİ veya daha büyük bir imalatçı veya işletmecisiniz. Bu sayfada sizlerle Türkiye’nin 01.01.2012 tarihinden itibaren yapılan ve yapılacak olan yatırımlara sağladığı destek ve teşviklerin yönlendirici ana bilgileri ve karar vermenize yardımcı olacak ayrıntılar paylaşılmaktadır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

- 1 NO’lu tablodan yatırımı yapacağımız ilin hangi teşvik bölgesine dahil olduğunu,

- 2 NO’lu tablodan hangi sektöre ve asgari ne miktarda yatırıma teşvik verildiğini,

- 3 NO’lu tablodan da ilimiz sınırları içinde hangi sektörlere destek verildiğini öğrendik.

Yatırım projemiz her üç tablonun verdiği şablonda yerine oturuyorsa alacağımız BÖLGESEL TEŞVİKLER aşağıdaki GENEL TEŞVİKLER olacaktır:

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz desteği (3., 4., 5. ve 6. bölgeler)

f) Gelir vergisi stopajı desteği (sadece 6. bölgede)

g) Sigorta primi desteği (sadece 6. bölgede).



Genel Teşvik ve Destekler Bölge’lere göre değişiyor. Ancak BÜYÜK ÖLÇEKLİ

YATIRIMLAR hangi bölge ve ilde yapılırsa yapılsın devlet desteklerinden yararlanıyor.



Aşağıdaki yatırımlar BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM’dır:

Yatırım konuları Asgari yatırım tutarı

Kimyasal madde ve ürün imalatı 200.000.000 TL

Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 1.000.000.000 TL

Transit boru hattıyla taşımacılık yatırımı 50.000.000 TL

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200.000.000 TL

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50.000.000 TL

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya 50.000.000 TL

Vagon İmalatı Yatırımları

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200.000.000 TL

Elektronik Sanayi Yatırımları 50.000.000 TL

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı 50.000.000 TL

İlaç Üretimi Yatırımları 50.000.000 TL

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya 50.000.000 TL

Parçaları İmalatı Yatırımları

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) 50.000.000 TL

İmalatı Yatırımları

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar 50.000.000 TL

Büyük Ölçekli Yatırım’lara şu teşvikler veriliyor:



a) Gümrük vergisi muafiyeti.



b) KDV istisnası.



c) Vergi indirimi.



ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.



d) Yatırım yeri tahsisi.



e) Gelir vergisi stopajı desteği (sadece 6. Bölge)



f) Sigorta primi desteği (sadece 6. Bölge)



Sabit yatırım tutarı asgari 50 milyon TL olacak.



Üretilecek ürünün ithalatı yurtiçi toplam üretiminden fazla olacak.



Asgari yüzde 40 katma-değer sağlayacak.



Üretilecek üründe son bir yılda yapılan ithalat 50 milyonu geçecek.



a) Gümrük vergisi muafiyeti



b) KDV istisnası.



c) Vergi indirimi.



ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.



d) Yatırım yeri tahsisi.



e) Faiz desteği.



f) KDV iadesi.



g) Gelir vergisi stopajı desteği (sadece 6. Bölge).



i) Sigorta primi desteği (sadece 6. Bölge).



- Bir yatırımın destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının;



- 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL,



- 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise 500 bin TL olması gerekiyor.