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AB GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP)

Gelişmekte Olan Sanayilerin Desteklenmesi



2. Aşama Son Başvuru Tarihi:     22.08.2013
3. Aşama Son Başvuru Tarihi:     29.10.2013
Eylem Başlangıç Tarihi:    06.01.2014’tür.

AB Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında “Gelişmekte Olan Sanayilerin Desteklenmesinde Kümeler ve Girişimcilik” konulu proje teklif çağrısı yayınlandı. Programı Bilim, Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığı yürütüyor,

Amaç: Gelişmekte olan sanayilerin gelişiminin desteklenmesine yönelik olarak girişimciliğin teşvik edilmesi için kümelerin bir platform olarak kullanılmasına yardım etmektir.

Proje Konuları:
1. Karşılıklı uluslararası politikaları öğrenme
2. Küme işbirliği ve ağ faaliyetleri
3. KOBİ’lerin uluslararasılaşması, hizmet inkübatörleri ve programlar yoluyla girişimcilik destek faaliyetleri

Program Bütçesi:                         4.250.000 Avro
Proje Başına Azami Destek:         708.303 Avro
Destek Oranı:                                    yüzde 95
Proje Azami Süresi:                        24 ay

[Bilgi İçin: ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=608]

 

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