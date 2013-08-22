AB GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP)
Gelişmekte Olan Sanayilerin Desteklenmesi
2. Aşama Son Başvuru Tarihi: 22.08.2013
3. Aşama Son Başvuru Tarihi: 29.10.2013
Eylem Başlangıç Tarihi: 06.01.2014’tür.
AB Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında “Gelişmekte Olan Sanayilerin Desteklenmesinde Kümeler ve Girişimcilik” konulu proje teklif çağrısı yayınlandı. Programı Bilim, Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığı yürütüyor,
Amaç: Gelişmekte olan sanayilerin gelişiminin desteklenmesine yönelik olarak girişimciliğin teşvik edilmesi için kümelerin bir platform olarak kullanılmasına yardım etmektir.
Proje Konuları:
1. Karşılıklı uluslararası politikaları öğrenme
2. Küme işbirliği ve ağ faaliyetleri
3. KOBİ’lerin uluslararasılaşması, hizmet inkübatörleri ve programlar yoluyla girişimcilik destek faaliyetleri
Program Bütçesi: 4.250.000 Avro
Proje Başına Azami Destek: 708.303 Avro
Destek Oranı: yüzde 95
Proje Azami Süresi: 24 ay
[Bilgi İçin: ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=608]