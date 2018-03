AB İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRILARI

Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji Alanı 2013 Yılı Çağrısı: Çağrıda özellikle; bitki bilimleri, bitki ve hayvan sağlığı, gıda zinciri, biyokütle, deniz biyoteknolojisi gibi çeşitli konular desteklenecektir. Son başvuru tarihi: 5 Şubat 2013





Bilgi ve İletişim Teknolojileri 10. Çağrısı:

Çağrıda özellikle; yazılım mühendisliği ve bulut bilişim, güvenli internet ağ ve servis altyapıları, sosyal medya, bilişsel sistemler ve robotik, gömülü sistemler/kontrol sistemleri, dijital içerik analitiği ve dil teknolojileri, sağlık ve yaşlanma için BİT, otonom sürüş teknolojileri ve yaratıcılık üzerine teknolojiler/bilimsel temeller konuları desteklenecektir.

Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2013



Analitik Konusunda KOBİ Girişimleri 2013 Yılı Çağrısı:

Çağrıda Avrupa KOBİ’lerinin içerik ve data analiz servisleri geliştirmeleri için gerekli yetenek ve kaynakları kazanmalarına yardımcı olacak projeler desteklenecektir. Ulaşılabilir veri, özellikle kamuya açık verilere dayalı servislerin geliştirilmesine özel olarak odaklanılacaktır.

Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2013



ICT Alanı FET FLAGSHIP Çağrısı:

"FET: Future and Emerging Technologies" 7. ÇP ICT alanı dahilinde yenilikçilik seviyesi en üst seviyede olan ve çığır açabilecek projelerin desteklendiği bir konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. FET Flagships, büyük ölçekli disiplinler arası ve uzun soluklu araştırmaların destekleneceği, bilimsel atılımların hedeflendiği yeni bir yapı olacaktır. Çağrıda aday FET FLAGSHIP projeleri değerlendirilecek ve 10 yıl sürmesi planlanan bu büyük girişimin ilk adımı atılmış olacaktır.

Son başvuru tarihi: 23 Ekim 2012



Smart Cities and Communities 2013 Çağrısı:

Çağrı kapsamında şehirlerde/bölgelerde binaların yenilenmesi, ısıtma/soğutma, düşük ve orta voltaj elektrik dağıtımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu, elektrikli araçlar ve yüksek performanslı enerji bölgelerinde iyileştirilmiş enerji sistemlerinin demonstrasyonu konularında projelere destek verilecektir.

Son başvuru tarihi: 4 Aralık 2012



'The Ocean of Tomorrow' 2013 Yılı Çağrısı:

Çağrıda özellikle; deniz ortamında bulunan kimyasal ve biyolojik kirleticilerin gerçek zamanlı izlenmesi için biyosensörler geliştirilmesi, deniz ve denizcilik aktivitelerinin yerinde izlenmesi için yenilikçi multi fonksiyonel sensörlerin geliştirilmesi, çürüme önleyici malzeme üretimi ve açık denizlerde rüzgar enerjisi için ulaşım sistemleri tasarımı gibi çeşitli konular desteklenecektir.

Son başvuru tarihi: 7 Şubat 2013



"Energy Efficient Buildings" 2013 Yılı Çağrısı

Çağrı kapsamında çok amaçlı düşük ağırlıklı inşaat malzemeleri ve bileşenleri, binaların iç hava kalitesini artırmak için bina kabuğu için enerji verimli ve düşük maliyetli malzemeler geliştirilmesi, kamu binalarının yenilenmesi, enerji verimli binaların yakınlarındaki enerji sistemleri ile bütünleştirilmesi için tasarım metodolojilerinin iyileştirilmesi, bütünleşik kontrol sistemleri ve metodolojiler yoluyla binaların enerji performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi, ticari binalarda enerji verimliliğinin artırılması konularında projelere destek verilecektir.

Son başvuru tarihi: 4 aralık 2012.



Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler 2013 Yılı Çağrısı:

Çağrıda özellikle; Avrupa’da işsizlikle mücadele, yenilikçi toplumlar ve sosyal girişimcilik, finansal piyasaların entegrasyonu, Küresel sorunların çözümünde çok uluslu şirketlerin rolü, Avrupa-Kafkasya ilişkilerinde güvenlik ve demokrasi, Akdeniz bölgesindeki ekonomik ve sosyo-kültürel değişimler, uluslararası uyuşmazlıklarda ve çatışmalarda medyanın rolü ve Avrupa vatandaşlığında çok dillilik sorunu gibi çeşitli konu başlıkları ön plana çıkmaktadır.

Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2013