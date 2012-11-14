ABD ULUSAL BİLİM VAKFI (NSF) MALZEME ARAŞTIRMALARI ALANINDA İKİLİ İŞBİRLİĞİ

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSFNational Science Foundation), Materials World Network (MWN) 2012 çağrısı, NSF tarafından yayımlanmıştır.





Malzeme araştırmaları alanında Türkiye’den Amerikalı bilim insanları ile ortak proje yürütmek isteyen araştırmacılarımız, bu çağrıya yönelik olarak TÜBITAK-NSF ikili işbirliği programı dahilinde ortak projeler sunabilirler.

Bu süreçte Amerikalı bilim insanları başvuru formlarını NSF’ten temin ederek NSF’e teslim edecekler, Türk bilim insanları ise TÜBITAK 2501 kodlu programa başvuracaklardır. Programa başvuru için son tarih ABD tarafı için 14 Kasım 2012’dir. TÜBİTAK’a da eş zamanlı başvuru yapılması gerekmektedir.