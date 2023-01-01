AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DESTEKLERİ

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Gelir Getirici Proje Destek Programı

Destek türü: Kredi

Amaç: Kadın girişimciliği ve istihdamının desteklenmesidir.

Koşulları: Kadınlara 2 yıl ödemesiz, 6 yılda 6 eşit taksitle geri ödemeli faizsiz kredi imkanı sunulmaktadır. Kırsal alanda meyvecilik projelerinde ise 5 yıl ödemesiz geri kredi ödemesi yıl olarak uygulanıyor.

Asgari destek: 3000 lira

Azami destek:15.000 lira Yararlanıcılar:

* Proje konusu işin gerektiği bilgi ve beceriye sahip olanlar.

* Fon kaynaklarıyla desteklenen gelir getirici projelerden yararlanmayanlar.

* Aktif esnaf olmayanlar.

* Bankalardan kredi çekme imkanı olmayanlar.