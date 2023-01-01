AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DESTEKLERİ
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Gelir Getirici Proje Destek Programı
Destek türü: Kredi
Amaç: Kadın girişimciliği ve istihdamının desteklenmesidir.
Koşulları: Kadınlara 2 yıl ödemesiz, 6 yılda 6 eşit taksitle geri ödemeli faizsiz kredi imkanı sunulmaktadır. Kırsal alanda meyvecilik projelerinde ise 5 yıl ödemesiz geri kredi ödemesi yıl olarak uygulanıyor.
Asgari destek: 3000 lira
Azami destek:15.000 lira Yararlanıcılar:
* Proje konusu işin gerektiği bilgi ve beceriye sahip olanlar.
* Fon kaynaklarıyla desteklenen gelir getirici projelerden yararlanmayanlar.
* Aktif esnaf olmayanlar.
* Bankalardan kredi çekme imkanı olmayanlar.