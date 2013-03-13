Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Antalya, Isparta, Burdur)
Yenilikçilik KOBİ'leri kuşatıyor
1. Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 13.03.2013
Amaç: İşletmelerin; yenilikçi teknolojileri kullanımlarının desteklenmesi amaçlanmıştır.
Program Bütçesi: 4.900.000 TL
Asgari Destek: 100.000 TL
Azami Destek: 400.000 TL
Destek Oranı: yüzde 25-50
Bilgi İçin: www.baka.org.tr
2. Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 13.03.2013
Amaç: KOBİ'lerin tarıma dayalı sanayi sektörlerine yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi.
Program Bütçesi: 4.550.000 TL
Asgari Destek: 75.000 TL
Azami Destek: 400.000 TL
Destek Oranı: yüzde 25-50
Bilgi İçin: www.baka.org.tr
3. Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Son başvuru tarihi: 13.03.2013
Amaç: Bölgede turizmin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Program bütçesi: 4.550.000 TL
Asgari destek: 75.000 TL
Azami destek: 400.000 TL
Destek oranı: yüzde 25-50
Bilgi için: www.baka.org.tr