BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI BAKA (Antalya, Isparta, Burdur)

2012 Yılı Mali Destek Programı





2012 Yılı Mali Destek Programı

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2012

Destek konuları:

1. Bölgenin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma, istatistiki veri, planlama, analiz ve raporlama çalışmaları



2. Tarım, denizcilik, mermercilik, alternatif turizm, yenilenebilir enerji, tıbbi ve aromatik bitkiler, lojistik sektörlerine yönelik araştırma çalışmaları



3. Sektörel kümelenmeyi teşvik etmeye yönelik araştırma, geliştirme ve planlama faaliyetleri



4. Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler



5. Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlamasına yönelik faaliyetler



Destek oranı: %100

Asgari destek: 25.000 TL

Azami destek: 85.000 TL

Proje süresi: Azami 3 aydır.



Daha fazla bilgi almak için:

http://www.baka.org.tr



