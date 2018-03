Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Kümelenme Destek Programı

Günümüzde özellikle küçük ve orta boy işletmeler için, rekabetçiliğin kazanılmasında başvurulacak araçların başında “Kümelenme” geliyor. Kümelenme projelerine Türkiye’de başlandı ve birkaç başarılı örnek, çizilmiş olan yol haritası üzerinde ilerlemeye devam ediyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kümelenme süreçlerini hızlandırmak için yeni bir hibe destek programı oluşturdu.