Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Kümelenme Destek Programı
Günümüzde özellikle küçük ve orta boy işletmeler için, rekabetçiliğin kazanılmasında başvurulacak araçların başında “Kümelenme” geliyor. Kümelenme projelerine Türkiye’de başlandı ve birkaç başarılı örnek, çizilmiş olan yol haritası üzerinde ilerlemeye devam ediyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kümelenme süreçlerini hızlandırmak için yeni bir hibe destek programı oluşturdu.
Programın 1. çağrısına son başvuru tarihi 27 Aralık 2013.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kümelenme faaliyetlerini desteklemek amacıyla Kümelenme Destek Programı adıyla yeni bir hibe programı başlattı. Rekabetçiliği güçlendirecek bu destek programını okurlarımızın dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz:
1. Programın genel hedef ve amaçları
Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefi, Ulusal Sanayi Strateji Belgesi’nin çizdiği çerçeve kapsamında, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır.
2. Program kapsamında Bakanlık tarafından sağlanacak mali destek
- Destek, hazırlanmış bir iş planına sahip kümelere verilecek.
- Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 30 milyon TL’dir.
- Kümelenme birlikteliği başına tahsis edilecek hibe tutarında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.
- Bakanlıkça tahsis edilecek hibe tutarı, iş planı bütçesinin yüzde 10’undan az; yüzde 50’sinden fazla olamaz.
- Bakanlık tarafından hibe şeklinde sağlanacak katkı ile kümelenme birlikteliğinin iş planı toplam bütçesi arasındaki fark kümelenme birlikteliğinde yer alan kurum, kuruluş, özel hukuk tüzel kişileri ve kümelenme birlikteliği ile işbirliği yapmayı taahhüt eden firmalar tarafından karşılanacaktır.
- Kümelenme birlikteliğinin iş planı toplam bütçesi, 5 yıllık iş planı çerçevesinde kümelenme birlikteliğince belirlenir.
3. Başvuru kuralları
a) Kümelenme birlikteliği: Küme ekonomik coğrafyasında yer alan kurum ve kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu ve Kümelenme Birlikteliği Beyan Formu’nu doldurup imzalamakla kurulur ve programa başvuru hakkını kazanır.
b) Birlikteliğe katılabilecek kurumlar: İl özel idareleri, Yerel yönetimler, Üniversiteler ve araştırma kurumları, Teknoloji geliştirme bölgeleri, Odalar ve Borsalar, Serbest bölgeler, Organize sanayi bölgeleri, İhracatçı birlikleri, Endüstri bölgeleri, Kümelenme Birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler, vb. mesleki kuruluşlar. (Her bir kümelenme birlikteliğinde en az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer almalıdır.)
c) Kümelenme birlikteliği işplanı: Kümelenme birlikteliğinin stratejisini ve performans ölçütlerini, kümelenme birlikteliğinin uygulanmasına yönelik faaliyetleri, bu faaliyetlerin tahmini maliyetlerini ve zaman planını vb. unsurları içeren iş planını ifade eder. İş planı 5 yıllık hazırlanır.
d) Desteklenecek faaliyetler: Kümeyi temsil edecek bir hukuki yapının kurulması, Kümelenme birlikteliğinin koordinasyonu, Küme aktörlerinin birbirlerini tanımalarını sağlayacak organizasyonlar, Küme aktörlerinin katılımı için sektörel organizasyonlar, Ortak küme markasının geliştirilmesi, Lobi ve tanıtım faaliyetleri, Yatırım promosyonu, Pazar (yerel pazar dahil) geliştirme faaliyetleri, Uluslararası iş ağlarına erişim, Kümeye ilişkin temel ve sofistike analizlerin yapılması (rekabetçilik vb.), Kümelenme ve yol haritasının hazırlanması, Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması, Temel işgücü, nitelikli işgücü, ileri nitelikli işgücü piyasasını geliştirme, Hammadde ve/veya ara malı kalitesini güçlendirmeye, maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalar, Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar, Üniversite-Sanayi işbirliği programları, Stratejik bilgi kaynaklarına erişim, Verimlilik arttırıcı uygulamalar, Tedarikçi geliştirme programları, Ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) kurulması, Enerji verimliliği programları, Yenilenebilir enerji programları, Test/analiz laboratuvarının kurulması, Endüstriyel ortak yaşam için faaliyetler, Tasarım ve yaratıcılık kapasitesini arttırıcı programlar.
4. Uygun maliyetler
Desteklenecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmet (personel, danışmanlık, eğitim vb.) ve mal (makine, donanım, yazılım vb.) alımına ilişkin maliyetler, bütçenin yüzde 5’inden az tadilat işleri.
5. Başvuru
Kümelenme Destek Programına başvurular online sistem üzerinden kumelenme.sanayi.gov.tr/ adresinden yapılır.
Başvurular Bakanlık internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyurudan sonra online başvuru sonunda edinilen başvuru numarasını da içeren online başvuru dokümanlarının çıktıları A4 boyutunda, ıslak imzalı olarak bir asıl (3 kopya) ve 4 DVD kopya olarak birlikte, iadeli taahhütlü olarak başvuru bitiş tarihinden önce Bakanlığa gönderilecektir. Bahse konu postanın geçerlilik tarihi, postadaki mühürlenme tarihidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Zarfın üzerinde aşağıdaki açıklama ve ibareler yer almalıdır:
Kümelenme Birlikteliğinin Adı
Kümelenme Birlikteliği Koordinatörünün Adı
Kümelenme Birlikteliği Koordinatörünün Adresi
"AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ !" Notu.
Posta Adresi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, REF: Kümelenme Destek Programı
(1. Çağrı)
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 2151. Cadde No:154
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