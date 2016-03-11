Bölgesel kalkınma destekleri inovasyona odaklanıyor

Kalkınma Ajansları Destekleri

SERHAT KALKINMA AJANSI Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)

Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 18 Mart 2016. Dosya Teslimi: 25 Mart 2016

Amaç: TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi.

Destek Miktarı: Program Bütçesi: 2.000.000 TL. Asgari Destek: 25.000 TL. Azami Destek: 400.000 TL. Destek Oranı: Proje bütçesinin en az %25’i, en fazla %50’si hibe olarak desteklenir.

Yararlanıcılar: Gerçek kişiler ve KOBİ’ler

Bilgi İçin: (www.serka.gov.tr)

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI (Adana,Mersin)

Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 8 Nisan 2016. Dosya Teslim: 15 Nisan 2016.

Amaç: Bölgedeki mikro ölçekli işletmelerin kurumsallaşma, ürün geliştirme ve çeşitlendirme yoluyla rekabet gücünün artırılmasıdır.

Öncelikler: “Mikro işletmelerin kurumsallaşma düzeyi/ ihracat/ pazarlama/ kalite standartlarının artırılması ve mikro işletmelerin ürün, süreç ya da pazarlama yeniliği/ ürün geliştirme/ ürün çeşitlendirme olanaklarının artırılması.

Desteklenen Sektörler: Gıda-içecek, kimya-plastik, tekstil-hazır giyim, makine-metal işleri, metalik olmayan mineral ürünler, ayakkabıcılık, materyallerin geri kazanımı, mobilya imalatı, lojistik, turizm amaçlı asli konaklama tesisleri ve bilişim sektörleri.

Destek Miktarı: Program Bütçesi: 7.000.000 TL. Asgari Destek: 25.000 TL. Azami Destek: 250.000 TL.

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla olamaz.

Bilgi İçin: www.cka.org.tr

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova)

Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 8 Nisan 2016. Dosya Teslimi: 15 Nisan 2016

Amaç: Makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katmadeğerli ürünlerin bölgede üretilerek, bölgede yaratılan katmadeğerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması.

Öncelikler:

1- İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatının desteklenmesi,

2- Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi.

Destek Miktarı: Program Bütçesi: 3.500.000 TL. Asgari Destek: 30.000 TL. Azami Destek: 400.000 TL

Destek Oranı: Proje bütçesinin en az %25’i, en fazla %50’si hibe olarak desteklenir.

Uygulama Süresi: Asgari 6 ay-azami 12 ay

Uygun Başvuru Sahipleri Ve Ortakları: KOBİ’ler, kar amacı güden kooperatif ve birlikler.

Bilgi İçin: www.marka.org.tr/anasayfa

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (Isparta, Burdur,Antalya)

Küçük Ölçekli İşletmeler Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 18 Mart 2016. Dosya Teslimi: 25 Mart 2016.

Amaç: Batı Akdeniz Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarının desteklenmesi, verimliliklerinin artırılması, hizmet kalitelerinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla rekabetçiliklerinin artırılması.

Öncelikler:

1- İşletmelerin üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması (Sadece mikro işletmeler için geçerlidir),

2- İşletmelerde yenilikçi üretim süreçlerinin ve yüksek katmadeğer içeren yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi,

3- İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi.

Destek Miktarı: Toplam Bütçe: 8.000.000 TL.

Mikro İşletmelere; Asgari Destek: 25.000 TL. Azami Destek: 50.000 TL

Küçük İşletmelere; Asgari Destek: 150.000 TL. Azami Destek: 300.000 TL

Destek Oranı: Proje bütçesinin en az %25’i, en fazla %50’si hibe olarak desteklenir.

Proje Süresi: 6-9 aydır.

Bilgi İçin: www.baka.org.tr/2016-yili-mali-destek-programlari

FIRAT KALKINMA AJANSI (Malatya, Elazığ,Bingöl, Tunceli)

İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 11 Mart 2016. Dosya Teslimi: 18 Mart 2016

Amaç: TRB1 Bölgesi’nde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak, belirlenmiş alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi.

Öncelikler:

Malatya-Elazığ İlleri İçin; Makine ve ekipman imalatı, plastik sanayi, kimya sanayi, ambalaj malzemeleri imalatı, tıbbi malzeme ve medikal ürünlerin imalatı, yapı malzemeleri, gıda ve tekstil-konfeksiyon sektörlerinde ürün çeşitlendirme ve yeni ürün geliştirme.

Bingöl Ve Tunceli İlleri İçin; Tekstil-konfeksiyon, OSB ve KSS’lerde yapılacak imalat sanayi projeleri.

Yararlanıcılar: KOBİ’ler

Destek Miktarı: Proje Bütçesi: 7.000.000 TL. Asgari Destek: 100.000 TL. Azami Destek: 400.000 TL

Destek Oranı: Proje bütçesinin en az %20’si, en fazla %50’si hibe olarak desteklenir.

Proje Süresi: Azami proje uygulama süresi 9 aydır. Projelerin TRB1 bölgesinde uygulanması gerekmektedir.

Bilgi İçin: www.fka.org.tr

AHİLER KALKINMA AJANSI (Aksaray, Kırıkkale,Kırşehir, Nevşehir, Niğde)

KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 8 Nisan 2016. Dosya Teslimi: 15 Nisan 2016

Amaç: TR71 Bölgesi’nde KOBİ’lerin üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması ile ürün çeşitliliğinin çoğaltılması destekleniyor.

Destek Miktarı: Program Bütçesi: 9.000.000 TL. Asgari Destek: 75.000 TL. Azami Destek: 400.000 TL

Destek Oranı: Proje bütçesinin en az %20’si, en fazla %50’si hibe olarak desteklenir.

Uygulama Süresi: Asgari 6 ay-azami 12 ay

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları: KOBİ’ler, kar amacı güden kooperatif ve birlikler.

Bilgi İçin: www.ahika.gov.tr