CONCERT-Japan Projesi

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Son başvuru tarihi: 15 Kasım 2012’dir.

Amaç: Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen ve TÜBİTAK’ın Koordinatörü olduğu CONCERT-Japan projesi kapsamında, “Verimli Enerji Depolama ve Dağıtım” ile “Afetlere karşı Dayanıklılık” konularında ortak bir çağrı yayınlandı. CONCERT-Japan Araştırma ve Yenilik Ortak Çağrısı kapsamında bu alanlarda çok ortaklı araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Destekleyen ülkeler: Japonya, Belçika, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya (Trento ve Lombardia Bölgeleri), Norveç, Slovakya, İspanya, Romanya, İsviçre ve Türkiye olmak üzere 12 farklı ülkeden 15 kuruluş fon sağlamaktadır.

Çağrı Konuları:

- Afetlere karşı Dayanıklılık

- Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı

Özel Şartlar: 15 Kasım 2012’de kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

Bilgi için: http://www.concertjapan.eu/node/22

Not: Türkiye’den projelerde yer alacak ortakların, CONCERT-Japan çağrısı son başvuru tarihi 15 Kasım 2012’ye kadar TÜBİTAK’a eş zamanlı bir başvuru yapmaları gerekmektedir.

