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CONCERT-Japan Projesi

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Son başvuru tarihi: 15 Kasım 2012’dir.
Amaç: Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji  geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen ve TÜBİTAK’ın Koordinatörü olduğu  CONCERT-Japan  projesi kapsamında, “Verimli  Enerji Depolama ve  Dağıtım”  ile “Afetlere  karşı Dayanıklılık” konularında ortak  bir  çağrı yayınlandı. CONCERT-Japan Araştırma ve Yenilik Ortak Çağrısı kapsamında bu alanlarda çok ortaklı araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.
Destekleyen ülkeler: Japonya, Belçika, Fransa, Almanya,  Macaristan, İtalya (Trento ve  Lombardia Bölgeleri), Norveç, Slovakya, İspanya, Romanya, İsviçre ve Türkiye olmak üzere 12 farklı ülkeden 15 kuruluş fon sağlamaktadır.
Çağrı Konuları:
- Afetlere karşı Dayanıklılık
- Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı
Özel Şartlar: 15 Kasım  2012’de kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
Bilgi için: http://www.concertjapan.eu/node/22
Not: Türkiye’den projelerde yer alacak ortakların, CONCERT-Japan çağrısı  son başvuru tarihi 15 Kasım 2012’ye kadar TÜBİTAK’a  eş zamanlı bir  başvuru yapmaları gerekmektedir.

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