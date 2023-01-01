D. KARADENİZ KALKINMA AJANSI (Artvin-Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize-Trabzon)
Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Ajansı aşağıdaki iki konuda, hibe destek vereceği teşvik çağrılarını yayınladı:
Turizme ve imalata destek
1.Kültür ve Turizme Yönelik Altyapı Mali Destek Programı
Amaç: Bölgenin Kültür ve Turizm potansiyelini harekete geçirerek, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır.
Projelerde öncelikler aşağıdaki gibidir:
Öncelik 1: Bölge turizmi için önem arz eden alanların görsel algılama ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi
Öncelik 2: Çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynaklarının kullanıldığı turizm faaliyetleri
Öncelik 3: Doğu Karadeniz Bölgesi kültür mirası ve kültür ekonomisi ve nitelikli kültürel öğelerin tespit ve tescili.
Öncelik 4: Bölge illerini diğer illerden ayıracak özelliklerin belirlenerek; şehrin markalaştırılması.
Öncelik 5: Bölgede yer alan taşınmaz kültür varlıklarının korunması.
Programın Bütçesi: 5.000.000
Asgari Destek: 40.000
Azami Destek: 400.000
Proje Süresi: 18 ay
Destek Oranı: yüzde 25-75
Yararlanıcılar: Yerel kamu, enstitüler, yerel yönetimler, birlikler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, kooperatifler, STK’lar.
2. İmalat Sanayi Mali Destek Programı
Amaç: Bölgede sağlanan istihdamı ve katmadeğeri yükselterek ekonominin rekabet gücünü artırmaktır.
Öncelikler: ‘Bölge’de imalatçı işletmelerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, üretim kapasitelerinin, ürün çeşitliliğinin, Ar-Ge, reklam, tanıtım, pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi.
Program Bütçesi: 10.000.000 TL
Asgari Destek: 40.000 TL
Azami Destek: 400.000 TL
Proje Süresi: 8 ay
Destek Oranı: yüzde 25-50
Yararlanıcılar: KOBİ niteliğindeki, kar amacı güden imalatçı gerçek ve tüzel kişiler.