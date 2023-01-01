D. KARADENİZ KALKINMA AJANSI (Artvin-Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize-Trabzon)

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Ajansı aşağıdaki iki konuda, hibe destek vereceği teşvik çağrılarını yayınladı:





Turizme ve imalata destek



1.Kültür ve Turizme Yönelik Altyapı Mali Destek Programı

Amaç: Bölgenin Kültür ve Turizm potansiyelini harekete geçirerek, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Projelerde öncelikler aşağıdaki gibidir:

Öncelik 1: Bölge turizmi için önem arz eden alanların görsel algılama ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi

Öncelik 2: Çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynaklarının kullanıldığı turizm faaliyetleri

Öncelik 3: Doğu Karadeniz Bölgesi kültür mirası ve kültür ekonomisi ve nitelikli kültürel öğelerin tespit ve tescili.

Öncelik 4: Bölge illerini diğer illerden ayıracak özelliklerin belirlenerek; şehrin markalaştırılması.

Öncelik 5: Bölgede yer alan taşınmaz kültür varlıklarının korunması.



Programın Bütçesi: 5.000.000

Asgari Destek: 40.000

Azami Destek: 400.000

Proje Süresi: 18 ay

Destek Oranı: yüzde 25-75

Yararlanıcılar: Yerel kamu, enstitüler, yerel yönetimler, birlikler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, kooperatifler, STK’lar.



2. İmalat Sanayi Mali Destek Programı

Amaç: Bölgede sağlanan istihdamı ve katmadeğeri yükselterek ekonominin rekabet gücünü artırmaktır.

Öncelikler: ‘Bölge’de imalatçı işletmelerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, üretim kapasitelerinin, ürün çeşitliliğinin, Ar-Ge, reklam, tanıtım, pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi.

Program Bütçesi: 10.000.000 TL

Asgari Destek: 40.000 TL

Azami Destek: 400.000 TL

Proje Süresi: 8 ay

Destek Oranı: yüzde 25-50

Yararlanıcılar: KOBİ niteliğindeki, kar amacı güden imalatçı gerçek ve tüzel kişiler.