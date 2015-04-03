Destek Programları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ve Kalkınma Ajanslarından Destek Proğramları

K.DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (Erzurum, Erzincan,Bayburt)

Verimlilik, kalite, kapasite

Ajans aşağıda, amaç, proje konuları ve hibe miktarları ile tanıtılan 2 adet teklif çağrısı yayınlamıştır.

1- 2015 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: KAYS üzerinden 20.02.2015 Cuma 23.50

Amaç: TRA1 Bölgesi imalat sanayi ve turizm sektörlerinde ürün/hizmet/insan kaynakları verimliliğinin/kalitesinin/kapasitesinin artırılması suretiyle kurumsal, kendine yeten/kaynak bağımlılığı azalmış, rekabetçi ve tedarik/satış bağlantıları güçlü, yenilikçi işletme yapılarının oluşturulması; iktisadi kalkınma için gerekli olan katmadeğer artışının sağlanması.

Destek Miktarı:Toplam Kaynak: 8.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı: 40.000 TL

Azami Destek Tutarı: 400.000 TL

Yararlanıcılar: Uygun başvuru sahipleri: KOBİ tanımına uyan işletmeler, kooperatifler ve kar amacı güden birliklerdir.

Bilgi İçin: www.kudaka.org.tr

2- 2015 Yılı Yerel Kapasitenin Artırılması Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: KAYS üzerinden 20.02.2015 Cuma 23.50

Amaç: TRA1 Bölgesi’nde kaliteli ve sürekli üretimin artırılması, özgün turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgeye özgü ürünlerin değerinde pazarlanmasına yönelik sosyal ve teknik altyapının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi.

Destek Miktarı: Toplam Kaynak: 4.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı: 40.000 TL

Azami Destek Tutarı: 400.000 TL

Yararlanıcılar: Uygun başvuru sahipleri: Valilikler, kaymakamlıklar, kamu kurumları ve kamuya ait araştırma enstitüleri, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler, odalar, borsalar, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, teknokentler, küçük sanayi siteleri, kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler.

Bilgi İçin: www.kudaka.org.tr



DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

Turizm sektörü KOBİ’lerine destek

Ajans; 2015 yılı için KOBİ’lere şu iki destek pragramını açıkladı:

1. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU)

2. Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TZKOBİ)

1- Turizm Altyapısının Geliştirilmesi(TZKAMU)

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2015

Amaç: Programın temel amacı, TR63 Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Öncelik: Turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Destek Miktarı: Toplam Bütçe: 10.000.000 TL

Asgari Destek: 75.000 TL

Azami Destek: 750.000 TL

Yararlanıcılar: Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 Bölgesi’nde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) yeralan veya merkez ya da yasal şubesi bu bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler (rektörlük), kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kooperatif ve birlikler.

2- Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TZKOBİ)

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2015

Amaç: TR63 Bölgesi’nde turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesidir.

Öncelik: Turizm sektöründeki işletmelerin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, turizm sektöründeki işletmelerin ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Destek Miktarı: Toplam bütçe: 5.000.000 TL

Asgari destek 50.000 TL

Azami destek: 500.000 TL

Yararlanıcılar: Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan...

1- Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Başvuru Tarihleri: 2 Şubat-3 Nisan 2015

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında KOBİ'lere makine teçhizatı, kredi faizi ve işletme desteği olmak üzere 3 başlıkta destek verilecek. Programı hakkında önemli bilgiler aşağıda sıralanmaktadır:

- Küçük ölçekli işletmelere 5 milyon TL’ye kadar, orta ölçekli işletmelere 4 milyon TL’ye kadar, büyük ölçekli işletmelere ise 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

- Makine, teçhizat ve ekipman alımında ithalat bedelinin yüzde 40’ına kadar destek verilecek.

- Yerli üretim makine, teçhizat ve ekipman alımlarında ise yüzde 50’ye kadar destek verilecek.

- 1 yıllık kira bedelinin yüzde 75’ine kadar destek verilecek.

- Toplam enerji harcamalarının yüzde 75’ine kadar destek sağlanacak.

- 1 yıl boyunca çalıştırılan personelin brüt asgari ücretin yüzde yüzde 75’ine kadar destek sağlanacak, Ar-Ge personelinin ise brüt asgari ücret tutarındaki kısmı 2023’e kadar desteklenecek.

- Destekler, “Makine desteği”, “kredi faiz desteği” ve “işletme desteği” olmak üzere 3 ana başlıkta verilecek.



2- Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi:

Yenilikçi girişimciler artık daha rahat edecek. Çünkü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi kamu ihalelerinde yaşanan büyük bir sorunu ortadan kaldırıyor.

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bakanlık tarafından Kamu İhale Kurumu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenecek ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan ‘Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’ verilmeye başlandı.

İlk belgeler, 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, KOSGEB; Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Kalkınma Ajansları tarafından verilen Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programları kapsamında verildi.