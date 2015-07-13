Destek-Teşvik

Kurumların destek ve teşvik programları

Deniz Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı (DEHOS)-2 Projesi Çağrısı

18 milyonluk oyun

Son Başvuru Tarihi: 21 Ağustos 2015

Amaç: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Bilgisayar Destekli Eğitim/Tatbikat ve Harp Oyunu ihtiyaçlarını karşılamayı ve güvenli bir simülasyon ortamında gizlilik seviyelerine uygun oyunlar oynanmasını amaçlayan “Deniz Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı (DEHOS)-2 Projesi” başlıklı yeni bir çağrı yayınlamıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın stratejik ve operasyonel seviyeli bilgisayar destekli harp oyunu ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirilen DEHOS Projesinde bulunmayan fonksiyon ve yetenekleri kazanmış olacak ve aynı anda birden fazla senaryoyu koşturarak oyun oynatabilecektir.

Bu çağrı kapsamında projeler, TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG) tarafından 1007 Programı kapsamında değerlendirilecektir.

Bu çağrı kapsamında proje başvuruları 22 Mayıs 2015 tarihinde alınmaya başlanacak olup, proje önerileri için son başvuru tarihi 21 Ağustos 2015 saat 17:00’dir. Proje önerileri TÜBİTAK SAVTAG grubuna elden teslim edilmelidir.



Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

1- Proje "HİZMETE ÖZEL" gizlilik derecesinde yürütülmelidir.

2- Projenin bütçesi en fazla 18.000.000 -TL olacaktır (SPYK Bütçesi dahildir).

3- Proje süresi en fazla 36 ay olacaktır.

4- Proje önerileri tek aşamada alınacaktır.

5- Proje önerisi sunacak kuruluşlar Tesis Güvenlik Belgesi’ne ve projede görev alacak kişilerin tamamı Şahıs Güvenlik Belgesi’ne sahip olmalıdır.

6- DEHOS-1 Teknik Veri Paketi; proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere desteklenmesi uygun bulunan ‘Proje Yürütücüsü Kuruluş’a teslim edilecektir.

7- Projede elde edilecek bilgi ve kazanımların sürekliliğinin sağlanması, ‘Müşteri Kurum ve İhtiyaç Makamı’ ile mutabık kalınarak sistemin başarı ile çalışabilirliğinin sürdürülmesi amacıyla 3 (üç) yıl süresince sorumlu olacak, çağrı başlığı ile ilgili bir PYK’nın, yürütücü kuruluşlar arasında SPYK olarak yer alması gerekmektedir.

8- Proje öneri formunda, “Proje Tanımlama Dokümanında” yeralan proje isterlerinin karşılanma durumunu gösteren bir karşılama matrisi verilmelidir.

Hedeflenen Çıktılar: Gizlilik seviyelerine uygun oyunlar oynanabilmesine imkan veren ve yeni yeteneklere sahip bir deniz harp oyunu simülasyon ortamı teslim edilecektir.

İrtibat Noktası: Doğukan Doğan. Bilimsel Programlar Uzmanı

Tel: 0312 468 53 00/1717

E-posta: dogukan.dogan@tubitak.gov.tr

Fax: 0312 428 09 30

veya; Ahmet Silav. Bilimsel Programlar Uzmanı

Tel: 0312 468 53 00/1351 Fax: 0312 428 09 30

E-posta: ahmet.silav@tubitak.gov.tr

Başvuru: Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG). Atatürk Bulvarı No:221 Kavaklıdere 06100 Ankara

Tel: +90 312 468 53 00 / 1717

Fax: +90 312 428 09 30



Katip Çelebi Newton Fonu; Akademik Ziyaret ve Çalıştay Desteği

Son Başvuru Tarihi: 13 Temmuz 2015

Türkiye-İngiltere bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi için başlatılan Kâtip Çelebi-Newton Fonu, Araştırmacı Bağlantıları (Researcher Links) Programı altında TÜBİTAK ve British Council tarafından desteklenecek olan Akademik Ziyaret Desteği ve Çalıştay Düzenleme Desteği çağrısı açıldı.

Program ile İngiltere’de kariyerinin başında bulunan araştırmacılara altı aya kadar olan Türkiye ziyaretleri için ya da Türkiye’deki genç araştırmacıların altı aya kadar İngiltere ziyaretleri için finansal destek sağlanıyor.

Sözkonusu destek kapsamında belirlenen öncelikli alanlar şu şekildedir:

1. Yaşamboyu Sağlık ve Refah

2. Tarım ve Gıda Güvenliği

3. Afet ve Acil Durum Yönetimi

4. Enerji ve İklim Değişikliği

5. Sosyal Bilimler

Bilgi ve Başvuru İçin: http://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/newton-katip-celebi-fund/research



TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB)

ARDEB proje destek programlarının 2015 yılı 2. Dönem başvuru tarihleri belli oldu:

II. Dönem:

Online: 4 Eylül 2015

Basılı Kopya: 11 Eylül 2015

Online Başvuru Adresleri:

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

(http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr)



3501-Kariyer Geliştirme Programı

(http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501- kariyer-gelistirme-programi)



1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

(http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal- yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi)



Endüstriyel Araştırma Desteği

TÜBİTAK ile Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) arasında mevcut “Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolü” uyarınca, ortak projeler desteklenecektir.

Ortak proje önerme ve destekleme koşulları şöyledir:

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri CSIR’a bağlı bir araştırma kuruluşunda (enstitü, lab. vb.) çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK'a, Hintli proje ortaklarının ise CSIR’dan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak CSIR’a eşzamanlı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Ortak projeler 2 yılı aşmayacak şekilde olmakta, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır.

Türkiye’ye gelen Hintli araştırmacılar için, konaklama masrafları ve 20 Avro/gün; Hindistan’a giden Türk araştırmacılar için, konaklama masrafları ve 9 dolar/gün destek sağlanıyor.

İkili işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

TÜBİTAK’a proje önermek için elektronik başvuru sistemi geçerlidir.

E-posta: uidb@tubitak.gov.tr