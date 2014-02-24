Destek ve Teşvikler

Kalkınma Ajansları Destek Proğramları

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (Antalya, Isparta, Burdur)

Yenilikçiliğe destek



Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, aşağıda tanıtılan iki ayrı program kapsamında KOBİ’lere hibe destek veriyor.

1. Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2014

Amaç: Batı Akdeniz Bölgesi’nde KOBİ’lerin;

- Yenilikçi ve yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi,

- İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi,

- Bölgede tarıma dayalı sanayi işletmelerinin rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor.

Destek Miktarı:

Toplam Kaynak Tutarı: 15 milyon TL

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL

Azami Destek Tutarı: 500.000 TL

Destek Oranı: Proje toplam uygun maliyetinin yüzde 25’i ile yüzde 50’si arasında olabilecek.



2. Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014

Amaç: Bölgedeki KOBİ’lerin bölge turizminin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması için yapacakları faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Destek Miktarı:

Toplam Kaynak Tutarı: 2.500 milyon TL

Asgari Destek Tutarı: 75 bin TL

Azami Destek Tutarı: 400 bin TL

Destek Oranı: Proje toplam uygun maliyetinin yüzde 25’i ile yüzde 50’si arasında olabilecek.

Başvuru Adresi:

İl Özel İdaresi yerleşkesi Atatürk Bulvarı Eğirdir Yolu 4. Km. 32200 İSPARTA

Tel: +90 (246) 224 37 37

E-Mail: ispartaydo@baka.org.tr

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi Antalya Teknokent Ar-Ge II Uluğbey Binası Kat: 3 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: +90 (242) 227 82 27-227 82 57

Burç Mahallesi İstasyon Caddesi No:27 15100 BURDUR. Telefon: +90 (248) 234 05 50



GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (Balıkesir, Çanakkale)

Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2014

Ajans Bölgedeki KOBİ’lerin aşağıdaki sektörlerde gösterecekleri faaliyetlere hibe destek veriyor:

Amaç: KOBİ’lerin Güney Marmara Bölgesi’nde öne çıkan sektörlerde yüksek katma değerli ürün/hizmet üretiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Desteklenen Sektörler:

1. Tarıma dayalı sanayi ile tarım alet ve makinaları sanayinin geliştirilmesi.

2. Orman ürünleri sanayiinin güçlendirilmesi.

3. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde makine-ekipman üretiminin yerlileştirilmesi.

4. Atıkların değerlendirilmesi ve çevreye verdiği zararın azaltılması.

5. Bölge turizm olanaklarının tanıtılması ve alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi.

6. Madenlerin çevreye duyarlı işletilmesi.

Destek Miktarı:

Toplam Kaynak Tutarı: 11.200.000 TL

Asgari Destek Tutarı: 50.000 TL

Azami Destek Tutarı: 500.000 TL

Destek Oranı: Proje toplam uygun maliyetinin yüzde 25’i ile yüzde 50’si arasında olabilecek.

Proje süresi azami 12 aydır.

Başvuru Adresi: Güney Marmara Kalkınma Ajansı: Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi 36/B Merkez/ BALIKESİR

Tel: +90 266 246 10 00

Faks: +90 266 246 17 00;

E-Mail:iletisim@gmka.org.tr

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Yatırım Destek Ofisi: Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi İl Özel İdare Merkez Binası Kat:3 No: 26 Merkez/ ÇANAKKALE

Tel: +90 286 211 00 81

Faks : +90 286 211 00 82

E-Mail: iletisim@gmka.org.tr



İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 24 Şubat 2014

Amaç: Bölgedeki KOBİ işletmelerin öncelikli sektörlerde bölge içi ve bölge dışı rekabet edebilirliğinin artırılması, Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon ve markalaşmanın desteklenmesidir.

Desteklenen Sektörler:

Şahinbey ve Şehitkamil’de; plastik, kimya, işlenmiş deri ürünleri, tekstil, gıda sanayi, tarıma dayalı sanayi, yenilenebilir enerji. Nizip, Islahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli, Araban, Karkamış, Kilis merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli’de; gıda sanayi, tarıma dayalı sanayi, yenilenebilir enerji.

Adıyaman ve ilçelerinde; gıda sanayi, tarıma dayalı sanayi, tekstil, mobilya, yenilenebilir enerji ve madencilik.

Destek Miktarı:

Toplam Kaynak Tutarı: 5.000.000 TL

Asgari Desek Tutarı: 50.000 TL

Azami Destek Tutarı: 400.000TL

Destek Oranı: Proje toplam uygun maliyetinin yüzde 25’i ile yüzde 50’si arasında olabilecek.

Proje süresi azami 9 aydır.

Başvuru Adresi:

Tel: 90 (342) 231 07 01 E-Mail: info@ika.org.tr/İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat: 2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP

Adıyaman Yatırım Destek Ofisi:

Tel: 90 (416) 213 14 44

Turgut Reis Mh. Hastane Cd. İl Özel İdare Binası No:23 Kat:3 ADIYAMAN

Kilis Yatırım Destek Ofisi:

Tel: 90 (348) 814 51 98

M. Rıfat Kazancıoğlu Mh. Safter Necioğlu Blv. Kilis

Ticaret ve Sanayi Odası No:74 Kat:2 D:2 KİLİS



KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

İktisadi Kalkınma (KAP) Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 21.03.2014

Amaç: Bölgede faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasının hibe ile desteklenmesidir.

Desteklenen Sektörler: İmalat sanayi, enerji, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve turizm

Destek Miktarı:

Toplam Kaynak Tutarı: 13.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı: 50.000 TL

Azami Destek Tutarı: 500.000 TL

Destek Oranı: Proje toplam uygun maliyetinin yüzde 25’i ile yüzde 50’si arasında olabilecek.

Başvuru Adresi:

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı: Cebrail Mah. Saray Sk. No: 1 | 37200 KASTAMONU

Tel: +90 (366) 212 58 52

Faks: +90 (366) 212 58 55

E-Mail: bilgi@kuzka.gov.tr