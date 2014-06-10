Destek ve Teşvikler
Farklı kurumların sağlamış olduğu destek ve teşvikler:
EPALE : Yeni Avrupa Yetişkin Eğitimi Platformu
EPALE onu, Avrupa’da öncelikli bir alan yapacak olan bir dizi farklı unsur taşıyacak. Platform, interaktif ağlar, kullanıcılara Avrupa’daki diğer kişilerle iletişim kurma, tartışmalara katılma ve iyi uygulamaların değişimi gibi imkanlar sunacak.
Avrupa ve ulusal düzeydeki etkinlikleri içeren takvim, kullanıcılara profesyonel gelişim fırsatları konusunda güncel bilgiler verecek. Haberler ve yetişkin eğitimi alanının önde gelen uzmanlarınca yazılan önemli makalelerin yayınlanması, yetişkin eğitimindeki en son politikaların ve tartışmaların EPALE kullanıcıları için ulaşılabilir olmasını sağlayacak.
EPALE çok dilli olacak. Böylece, herhangi bir program ülkesindeki kullanıcılar sitenin tamamından ve çeşitli kaynaklarından yararlanabilir. Site, açık üyelik şeklinde yapılandırılacağından kullanıcılar, Avrupa düzeyindeki başka yetişkin eğitimi profesyonelleri, uygulayacıları ve gönüllüleri ile iletişim kurma imkanına sahip olacak.
Her katılımcı ülke bilgi, etkinlik, kaynak oluşturma gibi alanlarda katkı sağlayacak.
Platform, yetişkin eğitimi alanı için kalıcı bir ortam olmak üzere tasarlandı.
Potansiyel kullanıcılar şimdiden, EPALE sitesinde bulunan anketi doldurarak katılabilirler ve sitenin içeriğinin şekillenmesine katkıda bulunabilir:
http://ec.europa.eu/epale/en/
Değişen Dünyada Avrupa 2014-15
Değişen Dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi, Yansıtıcı Toplumlar Alanı 2014-2015 çağrıları kapsamında; sosyo-ekonomik ve siyasal bütünleşme; kültürlerarası dinamikler; bölgeler arası sosyal farklılıkların azaltılması; teknoloji ve yenilikçilik konusunda daha sıkı işbirliği; Avrupa’nın küresel rolü (insan hakları ve yargı konuları); katılımcı, açık ve yaratıcı toplumlar; araştırma ve yenilikçilik konularında toplumsal aktörlerin aktif katılımı; Avrupa’nın 3. ülkelerle ilişkileri; Avrupa kültür mirası, Avrupalılık kimliği, kültürel çalışmalar vb. konularında faaliyetler desteklenecek.
Çağrı Sayfası: CORDIS sitesi,
Bilgi için: Selda U. Aydoğan; TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi.
e-posta: ncpregional@tubitak.gov.tr
ERA-MIN Projesi
Son Başvuru Tarihi: 17 Haziran 2014
ERA-MIN (ERA-NET on Industrial Handling of Raw Materials for European Industries) Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve enerji kaynağı olmayan madenlerin çıkarılmasından, cevher hazırlamaya, metalurjiden, metallerin geri dönüşümüne ve maden kaynaklarının ikame edilmesine kadar çok geniş bir alanda yürütülen faaliyetlere yönelik bir projedir.
ERA-MIN; madencilik, metalurji ve mineral hammadde kaynakları konusunda Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir programdır.
Başvuru için: http://www.era-min-eu.org/
Horizon 2020
1- KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı
Son Başvuru Tarihi:
Faz 1 için 18 Haziran 2014
Faz 2 için Ekim 2014
Avrupa Komisyonu tarafından, Horizon 2020 - KOBİ’lerde Yenilikçilik 2014 Çağrısı yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında KOBİ’lerin ve ilgili paydaşların proje başvurusunda bulunabileceği alanlar çalışma programında belirtilmiştir.
KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı kapsamında KOBİ’lerin bireysel olarak proje başvurusu yapabilecekleri Yeni KOBİ Aracı (New SME Instrument) bulunmaktadır.
Programın Bütçesi: 251.020.000 Avro
Açıklama: Yeni KOBİ Aracı kapsamında desteklenecek genel konu başlıklarına sadece KOBİ’ler konsorsiyum kurmadan bireyesel olarak başvuru yapabilmektedir.
Faz 1’de 50.000 Avro’luk net destek verilmektedir.
Faz 2’de ise destek oranı yüzde 70 + yüzde 25 dolaylı masrafların desteklenmesi şeklindedir.
2- Mükemmeliyetin
Yayılımı Alanı 2014-2015
Kapanış Tarihi: 2015 sonuna kadar açık
Amaç: Avrupa’nın kullanılamayan araştırma ve yenilik potansiyelini ortaya çıkarmak, Ar-Ge ve yenilik potansiyeli düşük üye ülkeler ve bölgelerin performansını artırmak, araştırma ve yenilik alanında ülkeler ve bölgeler arası açığı azaltmak adına faaliyetlerin desteklenmesidir.
Hedef: Söz konusu çağrılar kapsamında “Teaming” altında Araştırma ve Yenilikte düşük performans gösteren ülke ve bölgelerde yeni Mükemmeliyet Merkezi kurulması ya da var olan Mükemmeliyet Merkezlerinin uluslararası çapta lider kurumlar ile işbirliği kurarak geliştirilmesi; “Twinning” kapsamında açılan çağrılarda araştırma kuruluşları ve lider kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yolu ile mükemmeliyet ağlarının potansiyelinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
“ERA Chairs” kapsamında ise lider araştırmacıların üniversiteler ve diğer araştırma organizasyonlarına getirilmesi yolu ile bu kuruluşların mükemmeliyet potansiyellerinin açığa çıkarılması hedeflenmektedir.
Detaylı Bilgi İçin: http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3501&pid=&cid=27503
3- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Alanı 2014
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı 2014 yılı çağrıları açılmıştır.
Amaç: Yeni Nesil Bileşen ve Sistemler, Geleceğin İnterneti, İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi, Robotbilim, Fotonik, Siber Güvenlik konuları desteklenecektir.
Çağrı Bütçesi: 125.000.000 Avro
Çağrı Kodu: H2020-ICT-2014-2
Kapanış Tarihi: 25 Kasım 2014
Açıklama: Çağrıda ileri 5G ağ altyapıları konu başlığı desteklenecektir.
Çağrı Sayfası: Participant Portal
Bilgi İçin: Ezgi Bener 7. ÇP ICT Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi
Tel: 0 312 468 53 00 / 2580
Faks: 0 312 427 40 24
e-posta: ncpict@tubitak.gov.tr
URL: www.fp7.org.tr/ict
SGK: Dezavantajlı kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi
Son Başvuru Tarihi:
10 Haziran 2014
Bu hibe programı Türkiye’de dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması amaçlarına odaklanmaktadır.
Hibe Programının Hedefleri:
Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ile bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması,
Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasının durumu hakkında bilgilerinin arttırılması,
işgücü piyasasında dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması.
Hibe Programının Hedef Grupları:
Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar,
Yoksullar ve yoksulluk riski altında bulunanlar,
Şiddet mağduru kadınlara ek olarak, yukarıdaki diğer hedef grupların tümünde alt kategori olarak “kadınlar” özellikle hassasiyet gerektiren bir grup olarak düşünülmelidir.
TÜBİTAK - CNRST (Fas) İkili İşbirliği Programı
TÜBİTAK ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) arasında imzalanan anlaşma kapsamında iki ülke araştırmacılarının ortak projelerine destek verilecektir.