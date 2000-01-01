Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA):

Ajans desteği ile Şırnak’tan Avrupa’ya ihracat

Türkiye’nin en dezavantajlı bölgelerinden biri olan TRC3’te (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) faaliyet gösteren Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Mali Destek Programları’nın yanısıra yatırımcılara danışmanlık hizmeti de veriyor. Yatırım Destek Ofisleri yıllık ortalama 1.200 yatırımcı tarafından ziyaret ediliyor.

Bugüne kadar 44 Teşvik Belgesi kapatma işlemi yapılmış. Ajans kuruluşundan bu yana 75 milyon TL toplam bütçeli 11 mali destek programı düzenlemiş ve bu programlar için 899 proje teklifi başvurusu almış. Desteklenen projelerle bölgede daha önce üretilmeyen 133 yeni ürün üretilmiş, 9 Sanayi Bölgesi ve 8 kentsel altyapı iyileştirilmesi, 5.75 milyon TL ihracat artışı, 183’ü kadın 1069 yeni istihdam yaratılmış.

Bu kapsamda Şırnak Cizre’de faaliyet gösteren EKE Pen PVC Alüminyum Aksesuarları Firması, 2010 yılında KOBİ Mali Destek Programı’ndan faydalanarak 25 yeni makine ekipman almış ve 30 kişiyi istihdam etti. Halihazırda 2000 m2 üzerine kurulu olan fabrikada 70 kişi istihdam ediliyor. İstanbul’dan aldığı hammadde ile çeşitli sayıda kapı kolu, pencere kolu ve menteşe grubu imal eden firma dış piyasada Irak, Rusya, Libya, Ürdün’e ihracat gerçekleştirirken iç pazarda da İstanbul, Ankara, Konya, Antep, Samsun, Rize’ye satış yapıyor.