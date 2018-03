Doğru Bilgiye Erişim Türkiye’de KOBİ’ler artık

BİT teknolojilerine büyük oranda sahiptir. Doğru bilgiye erişim günümüzde büyük önem kazanmıştır. Dış ticaret KOBİ’lerinin ihtiyaç duydukları doğru bilgiye erişimleri için, yaptığımız bir taramanın sonuçlarını, bu sayımızın destek sayfalarında yayınlamayı uygun bulduk.

BAZI ULUSLARARASI VERİ TABANLARI



CBI Market Information Database

Açıklama: Merkezi Hollanda’da bulunan "Gelişmekte Olan Ülkelerden Hollanda'ya İhracatı Geliştirme Merkezi" tarafından 3.000 civarındaki pazar araştırmasının sistematik olarak dizinlendiği veritabanıdır. İngilizce hazırlanmış olup ücretli abone olunmaktadır.

Sağlanan Bilgi: Sektörel Pazar Bilgileri, Sektörel Yayın / Makale

Adres: WTC-Beursbuilding Beursplein 37 3011 AA Hollanda

Tel: +31 (0)10 201 3434 Faks: 31 (0)10 411 4081

E-posta: cbi@cbi.eu

Web: www.cbi.eu/marketinfo

Trade Monitoring Database (DTÖ Ticareti İzleme Veritabanı)

Açıklama: DTÖ Ticareti İzleme Veritabanı, DTÖ üyeleri tarafından uygulanan ticaret önlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Veritabanındaki bilgiler DTÖ Sekretaryası tarafından düzenli olarak hazırlanan Ticareti İzleme Raporları’ndan alınmakta ve ticaret önlemini uygulayıcı ülke, önlemden etkilenen ülke, önlem türü ve etkilenen ürün bazında listelenebilmektedir. Oluşturulan verilerin doğrulanması üzere ilgili ülkeye başvurulmaktadır ve henüz doğrulanmayan bilgiler ayrıca belirtilmektedir.

Web: tmdb.wto.org

eMarket Services

Açıklama: 700’den fazla sektörel e-pazaryeri adresinin bulunduğu rehbere, e-pazaryeri olan firmalarla ilgili bilgilere, e-iş ile ilgili temel bilgilere, e-pazaryerleri hakkında raporlara ve e-pazaryerleri ile ilgili bilgilere erişim imkanı sunan bir portaldir.

Sağlanan Bilgi: Elektronik Ticaret Bilgisi, E-Ticaret Siteleri

Adres: Innovation Norway Box 448,

Sentrum NO-0104 NORVEÇ

Tel: 47-22002500 Faks: 47-22002501

E-posta: viggo.smestad@emarketservices.com

Web: www.emarketservices.com

Export Helpdesk

Açıklama: Gelişmekte olan ülkelerin Avrupa Birliği pazarına girmelerini kolaylaştırmak için geliştirilen bir veritabanıdır. Vergilendirme, ithalat tarifeleri, ticaret anlaşmaları ve istatistikler konularında ihracatçılara bilgi desteği sağlamaktadır.

Sağlanan Bilgi: İthalat Mevzuatı, Dış Ticaret İstatistikleri, Pazar Rapor/İstatistik Kaynakları

Web: exporthelp.europa.eu/thdapp/index_en.html

FITA (The Federation of International Trade Associations)

Açıklama: Kuruluş yılı:1984, üye sayısı: 450.000, hizmet verdiği ülke/bölge: tüm dünya, dil seçenekleri: İngilizce.

Sağlanan Bilgi: Ülke Bilgisi, Genel Fuar ve Sergi Bilgileri, Elektronik Ticaret Bilgisi, E-Ticaret Siteleri

Adres: 11654 Plaza America Drive, 120 Reston,

VA 20190 A.B.D.

Tel: +1-718-871-0369

E-posta: info@fita.org Web: www.fita.org

Investment Map (ITC)

Açıklama: Doğrudan yabancı yatırım, uluslararası ticaret, gümrük tarife bilgileri ve çokuluslu firmaların etkinlikleri hakkındaki istatistikleri biraraya getirmektedir.

Sağlanan Bilgi: Dış Ticaret İstatistikleri, Gümrük Bilgileri

Adres: International Trade Centre UNCTAD/WTO

Palais des Nations CH-1211 CH-1211

Geneva 10 İsviçre

Tel: +41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web: www.investmentmap.org

Market Access Database

Sağlanan Bilgi: İthalat Mevzuatı, İhracat Mevzuatı, Dış Ticaret İstatistikleri, Üretim İstatistikleri, Yatırım Mevzuatı, Gümrük Bilgileri, Pazar Rapor/İstatistik Kaynakları

Web: madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Market Access Map (ITC)

Açıklama: 239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 191 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır.

Sağlanan Bilgi: İthalat Mevzuatı, Gümrük Bilgileri

Adres: International Trade Centre UNCTAD/WTO

Palais des Nations CH-1211 CH-1211

Geneva 10 İsviçre

Tel: 41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web: www.macmap.org

Standards Map (ITC)

Açıklama: 80 sektörde ürün ve hizmetleri sertifikalandıran 70'den fazla gönüllü standartlar kuruluşundan derlenen bilgilerin analiz edilip karşılaştırılmasını sağlamaktadır.

Sağlanan Bilgi: Kalite ve Standartlar

Adres: International Trade Centre UNCTAD/WTO

Palais des Nations CH-1211 CH-1211

Geneva 10 İsviçre

Tel: 41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web: www.standardsmap.org

The World Factbook

Açıklama: Dünya çapında 267 ülkenin tarihi, toplumu ve ekonomisi hakkında veri sağlayan ve haftalık olarak güncellenen bir kaynaktır.

Sağlanan Bilgi: Ülke Bilgisi, Dış Ticaret İstatistikleri, Bankacılık, Sigorta ve Finans Bilgileri

Adres: CIA (Central Intelligence Agency) Office of Public Affairs Washington, D.C. 20505 A.B.D.

Tel: (703) 482-0623 Faks: (703) 482-1739

Web: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

Trade Competitiveness Map (ITC)

Açıklama: 240 ülke ve bölge pazarını inceleyen profiller sunmaktadır. Her profil, ilgili ülke hakkında Ticari Performans Endeksi, Ulusal İhracatçı Performansı ve Ulusal İthalat Profili ve Ticari Verilerdeki Ticari İstatistiklerin ve Teknik Notların Tutarlılığı başlıkları altında bilgiler sunmaktadır.

Sağlanan Bilgi: Ülke Bilgisi, Dış Ticaret İstatistikleri

Adres: International Trade Centre UNCTAD/WTO

Palais des Nations CH-1211 CH-1211Geneva 10 İsviçre

Tel: +41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web: www.intracen.org/ByCountry.aspx

Trade Map (ITC)

Açıklama: 5.300 ürün kapsamında 180 ülke istatistiğine erişilen bilgi kanalından, ithalat-ihracat bilgileri temelinde ülke, ürün ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi öğrenilebilmektedir. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca hazırlanmıştır. Ücretsiz üyelikle kullanılabilmektedir.

Sağlanan Bilgi: Dış Ticaret İstatistikleri

Adres: International Trade Centre UNCTAD/WTO Palais des Nations, CH-1211 CH-1211 Geneva 10 İsviçre

Tel: +41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web: www.trademap.org