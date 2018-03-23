Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2018 Yılı Mali Destek Programları’nı açıkladı

MARKA, 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 25 milyon TL destek verecek.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden sorumlu Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2014-2023 Bölge Planı kapsamında 2018 yılı için 4 ayrı Mali Destek Programı açıkladı. Bu programlara internet üzerinden yapılacak proje başvurularının son tarihi; 23 Mart 2018. Başvuruya ilişkin taahhütnamenin elden teslim edilmesi için son tarih ise 30 Mart 2018.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamındaki projelere toplamda 25 milyon TL destek vereceklerini açıklıyor.

Çöpoğlu, 2018 yılı Mali Destek Programları hakkında şu bilgileri veriyor: “İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik hazırlandı, asgari tutar: 75.000 TL, azami tutar: 600.000 TL. Ulaşım Araç Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’na KOBİ’ler ve kar amacı güden kooperatif ve birlikler başvurabiliyor, asgari tutar:100.000 TL, azami tutar: 750.000 TL. Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Mali Destek Programı’na odalar ve borsalar, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, kamuya ait araştırma merkezleri, enstitüler, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri veya teknoloji transfer merkezleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kar amacı gütmeyen kooperatifler başvurabiliyor, asgari tutar: 75.000 TL, azami tutar: 750.000 TL. Turizm Mali Destek Programı’na KOBİ’ler ve kar amacı güden kooperatif ve birlikler başvurabiliyor, asgari tutar: 40.000 TL, azami tutar: 400.000 TL.”

Çöpoğlu, mali destek programlarının yanı sıra herhangi bir çağrıya çıkmadan yararlanıcı ile ajans uzmanlarının birlikte geliştirdiği bir mali destek türü olan güdümlü proje desteği verdiklerini de belirtiyor. “Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ve özel sektörün ortak ihtiyaçlarına hitap eden, katmadeğeri artırmaya yönelik 6 Güdümlü Proje ile toplam 16 milyon TL’lik destek sağladık” diyen Çöpoğlu, yeni dönem yürüttükleri güdümlü projelerinden bazılarını ise şöyle detaylandırıyor: “İMES OSB ile eğitim, staj ve tasarım merkezi kurulmasına yönelik ön çalışmalarımız devam etmekte. Yaklaşık 11 milyon TL bütçeli projenin ortağı Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ).

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliğiyle Sakarya’da Tarımsal Ürünler Mükemmelliyet Merkezi, 6.5 milyon TL bütçeyle kurulacak. Yurtdışından ithal edilen tohum ve fideler, bu merkezde yerli olarak üretilecek. Sakarya-Yalova ve Düzce’de 100 kadın istihdam edilecek. Yıllık 38 milyon adet ve 4 bin 700 ayrı tür bitki üretilecek.

Düzce’deki OSB’ler, Valilik, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Düzce Stratejik Eğitim ve Tasarım Merkezi, 4 milyon TL bütçe ile kurulması için ilk adımlar atıldı. Bolu Gerede’de, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası ve Gerede Deri İhtisas OSB işbirliğiyle bir geridönüşüm projesi yürütülecek. Deri işleme atığı kavaletanın bir kısmı ile kozmetik sanayisinde kullanılacak bir ara mal ve bir kısmı ile enerji üretilmesi planlanıyor. 3.2 milyon TL bütçeli projenin 2 yılda kendini amorti etmesi öngörülüyor.

Bolu Belediyesi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Bolu’da yöresel ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınarak üretilmesi sağlanacak. Henüz fikir aşamasındaki projenin öngörülen bütçesi 7 milyon TL. Biten güdümlü projelerimizden biri; Bolu Lojistik Üssü. Yalova’da süs bitkilerine ilişkin bir sera kurulmasına ilişkin biten bir güdümlü projemiz mevcut. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün başvurduğu bir proje de meyve kurutma tesisi. Bölgedeki çiftçilerin de dahil olacağı proje ile meyvelerin güneş ışığında doğal olarak kurutulması sağlanacak. Projenin bütçesi 2.5 milyon TL.”

Mustafa Çöpoğlu, ayrıca teknik destek programı kapsamında eğitim ve danışmanlık desteği de verdiklerini, önümüzdeki dönemde ise sosyal inovasyon yarışması düzenleyeceklerini de sözlerine ekliyor.