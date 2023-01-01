Ekonomi Bakanlığı Destekleri
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1. İSTİHDAM YARDIMI
Amaç: Sektörel Dış Ticaret Şirketi ünvanına haiz firmaların dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının desteklenmesidir.
Destek oranı: yüzde 75
Destek süresi: en fazla 1 yıl
En fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanır.
Destek sınırı:
• Yönetici için toplam 18.000 ABD doları
• Elemanlar için toplam 9.000 ABD doları Uygulamacı: İhracat Genel Müdürlüğü
2. AR-GE YARDIMI
Amaç:
• Yeni bir ürün üretilmesinin,
• Ürün kalite veya standardının yükseltilmesinin,
• Maliyet düşürücü tekhniklerin uygulanmasının,
• Üretimle ilgili yeni teknoloji geliştirilmesinin,
• Veya teknoloji uyarlamasının, desteklenmesidir.
Yetkili: Ekonomi Bakanlığı
Başvuru: TTGV
Yararlananlar: Sanayi kuruluşları, Yazılım geliştiren firmalar
Kapsamı: Projelere Sermaye Desteği
Destek oranı: Yüzde 50
Azami destek süresi: 2 yıl
Azami destek: 1 milyon dolar
3. ULUSLARARASI REKABETÇİLİ⁄İN GELİŞTİRİLMESİ YARDIMI
Eğitimcilerin Düzenleyeceği eğitim programları
Amacı: Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründen şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak için eğitim giderlerinin desteklenmesidir.
Yararlanıcılar: Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri.
Sınır: Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 4 (dört) kişi katılabilir.
Destek miktarı: Yıllık azami 20.000 ABD doları Destek oranı: Yüzde 70
Uygulamacı: Ekonomi Bakanlığı
4. TASARIM DESTEĞİ
Amaç: Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenmesidir.
Yararlanıcılar: Tasarımcı şirketler, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri.
Kapsam: Tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları desteklenir.
Yetkili: Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru: İhracatçı Birlikleri
Destek süresi: 4 yıl
Destek oranı: yüzde 50
Destek miktarı: 800.000 dolar.