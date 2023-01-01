Ekonomi Bakanlığı Destekleri

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1. İSTİHDAM YARDIMI

Amaç: Sektörel Dış Ticaret Şirketi ünvanına haiz firmaların dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının desteklenmesidir.

Destek oranı: yüzde 75

Destek süresi: en fazla 1 yıl

En fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanır.

Destek sınırı:

• Yönetici için toplam 18.000 ABD doları

• Elemanlar için toplam 9.000 ABD doları Uygulamacı: İhracat Genel Müdürlüğü



2. AR-GE YARDIMI

Amaç:

• Yeni bir ürün üretilmesinin,

• Ürün kalite veya standardının yükseltilmesinin,

• Maliyet düşürücü tekhniklerin uygulanmasının,

• Üretimle ilgili yeni teknoloji geliştirilmesinin,

• Veya teknoloji uyarlamasının, desteklenmesidir.

Yetkili: Ekonomi Bakanlığı

Başvuru: TTGV

Yararlananlar: Sanayi kuruluşları, Yazılım geliştiren firmalar

Kapsamı: Projelere Sermaye Desteği

Destek oranı: Yüzde 50

Azami destek süresi: 2 yıl

Azami destek: 1 milyon dolar



3. ULUSLARARASI REKABETÇİLİ⁄İN GELİŞTİRİLMESİ YARDIMI

Eğitimcilerin Düzenleyeceği eğitim programları

Amacı: Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründen şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak için eğitim giderlerinin desteklenmesidir.

Yararlanıcılar: Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri.

Sınır: Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 4 (dört) kişi katılabilir.

Destek miktarı: Yıllık azami 20.000 ABD doları Destek oranı: Yüzde 70

Uygulamacı: Ekonomi Bakanlığı



4. TASARIM DESTEĞİ

Amaç: Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenmesidir.

Yararlanıcılar: Tasarımcı şirketler, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri.

Kapsam: Tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları desteklenir.

Yetkili: Dış Ticaret Müsteşarlığı

Başvuru: İhracatçı Birlikleri

Destek süresi: 4 yıl

Destek oranı: yüzde 50

Destek miktarı: 800.000 dolar.

