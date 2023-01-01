Ekonomi Bakanlığı’nın Destekleri

Ekonomi Bakanlığı girişimciye ve KOBİ’lere önemli destekler...





Bu sayfamızda Ekonomi Bakanlığı’nın desteklerini tanıtıyoruz.

- Başvuru tarihleri sınırlandırılmamıştır; yıl boyu başvuru yapılabilir.

- Yılın ilk yarısındaki başvurular zamanlama yönünden uygundur.

- Destekler ağırlıklı olarak proje bazlıdır.



1. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Amaç: Tarım ya da yazılım sektörlerindeki işletmelerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi için projeleriyle, tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemlerinin desteklenmesidir.

Desteklenen harcamalar: ISO 9000 serisi; ISO 14000 serisi; CE işareti; Uluslararası nitelikteki diğer kalite, çevre belgeleri; ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri; Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuvar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları)

Destek üst limiti: 25.000 dolar

Destek oranı: yüzde 50

Yetkili merci: Ekonomi Bakanlığı



2. Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Amaç: Bu destek ile, firmaların ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmının karşılanması amaçlanmaktadır.

Yararlanıcılar: Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler.

Destek süresi ve birim sayısı: 4 yıl süreyle, 15 (onbeş) yurt dışı birim için verilmektedir.

Desteklenen harcamalar: Birim kira giderleri, tanıtım faaliyetleri, yurtdışı marka tescilleri. Gider belgelerinin onay merci TC Ticaret Müşavirlikleri ile Ataşelik ve Konsolosluklardır.

Azami destek: 250.000 dolar

Asgari destek: 75.000 dolar

Destek oranı: yüzde 50

Başvuru merci: İhracatçı Birlikleri



3. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Amaç: Program ile, üretim ve/veya hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışı pazar araştırması, pazara giriş stratejileri hazırlanması vb. ile ilgili danışmanlık giderleri ve e-ticaret sitelerine üyelik giderleri gibi maliyetler Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Destek verilen giderler:

a) Yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 kişinin ulaşım, konaklama giderleri günlük azami 300 dolara kadar karşılanır.

b) Pazara giriş desteği kapsamında yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderler karşılanır.

Destek üst limiti:

a) Yurtdışı pazar araştırması: 7.500 dolar

b) Pazara giriş desteği: 200.000 dolar

Destek oranı:

- Yurtdışı pazar araştırması (a) : yüzde 70

- Pazara giriş desteğ (b): yüzde 60

Yetkili kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

Uygulamacı kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)



4. Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Amaç: Organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin karşılanması amaçlanmaktadır.

Sağlanan Destekler: Ulaşım, konaklama, tercümanlık giderleri, seminer, konferans yerlerinin kiralama giderleri. reklam giderleri, halkla ilişkiler hizmeti giderleri, broşür, katalog, afiş tanıtım malzemeleri giderleri karşılanmaktadır.

Yetkili kuruluş: Ekonomi Bakanlığı



5- E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Amaç: Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri karşılanmaktadır.

Yıllık azami destek tutarı: 10.000 dolar

Destek oranı: yüzde 70

Yetkili kuruluş: Ekonomi Bakanlığı



6. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE)

Amaç: Türkiye'de hizmetler ve üretim sektörlerinden firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri desteklenir.

Yararlanıcılar: Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektörü şirketleri

Desteklenen eğitim konuları:

- AB ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı,

- Dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü,

- Uluslararası tahkim,

- Dış ticaretin finansmanı ve muhasebesi,

- Dış ticarette fiyatlandırma,

- Dış ticarette gümrük ve kambiyo mevzuatı,

- Dış ticarette belgeler ve ödeme şekilleri,

- Dış ticarette sözleşmeler ve teslim şekilleri,

- Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik,

- Uluslararası pazarlama ve elektronik ticaret,

- Yenilikçilik ve kümelenme,

Azami destek tutarı: a) Şirketler: 20.000 dolar b) STK’lar: 400.000 dolar

Destek oranı: a) Şirketlere: yüzde 70 b) STK’lara: yüzde 75

Yetkili kuruluş: Ekonomi Bakanlığı



7. Tasarım Desteği

Amaç: Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Desteğin kapsamı:

a) Yurtdışına yapılacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetleri ile açılacak birimlerin (showroom, ofis, şirket, mağaza vb.) demirbaş ve dekorasyon giderleri ve brüt kira giderleri ile vergi/resim/harç giderleri.

b) Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamalar. İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderlerinin bir bölümü. Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması için danışmanlık harcamaları.

Destek üst limiti (a): 300.000 dolar

Destek üst limiti (b): 100.000 dolar

Destek oranı (a): yüzde 50

Destek oranı (b): yüzde 50

Destek süresi: proje süresidir.

Yetkili kuruluş: Ekonomi Bakanlığı