Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO’nun ticaret ve kalkınma bankası:ETDB

ETDB, Türk şirketlerine yeni kredi ürünleri hazırladı.





Banka’nın genel amacı:

Bankanın asıl amacı üye ülkeler arasında bölgesel ticareti geliştirmek, kalkınmaya yönelik projelere finansman sağlamak ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini teşvik etmektir.

Yararlanıcılar:

KOBİ’lere açılan kredinin yanı sıra proje ve kurumsal finansman da sağlayan ETDB, özellikle ulaştırma, haberleşme, altyapı, enerji, sanayi ve tarım alanlarına öncelik tanıyor.

Desteklerin kapsamı:

Banka, toplam nüfusu 426 milyon olan ve 2 trilyon dolara ulaşan GSYİH’sı bulunan şu 10 ülkenin şirketlerine ve bunların kendi aralarında yapacakları ticarete destek veriyor:

1. Afganistan, 2. Azerbaycan, 3. İran, 4. Kazakistan, 5. Kırgız Cumhuriyeti, 6. Pakistan, 7. Tacikistan, 8. Türkiye, 9. Türkmenistan, 10. Özbekistan



EDTB Programları:

KOBİ Destek Programı: Bölge ekonomilerinin itici gücü durumunda olan KOBİ’leri desteklemek amacıyla oluşturulan KOBİ Destek Programı. KOBİ’lere orta vadeli finansman desteği sağlayan bu program, üye ülkelerde faaliyet gösteren yerel bankalar aracılığıyla kullandırılıyor.

Kısa-Vadeli Ticaret Finansmanı: Bölgesel ticaretin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Kısa-Vadeli Ticaret Finansmanı. Üye ülkelerin yerel bankaları ile yapılan anlaşmalar yoluyla dış ticaret firmalarına ve işadamlarına kullandırılıyor. Dış ticaret finansmanında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ülkelerinden olan ithalat ve tüm ülkelere olan ihracat finanse edilebiliyor.

Doğrudan Proje Finansmanı: ETDB, özellikle bölge için önemli olan, ulaştırma, haberleşme, altyapı, enerji, sanayi ve tarım alanlarına önem veriyor. Kamu ve özel sektör yatırımlarına yöneliktir, vadesi 10 yıla kadar uzamaktadır.Projenin maksimum yüzde 50’si tutarında bir destektir. Tutar 5 milyon ile 40 milyon dolar arasında değişmektedir.

Kurumsal Finansman Desteği.

Şirketlere ana faaliyetlerini devam ettirebilmeleri, kısa ve orta vadeli işletim giderlerini karşılayabilmeleri, kapasite artırımı, modernizasyon gibi konularda gerekli yatırımları yapabilmeleri ve bölgesel ticaret için finansman sağlayabilmeleri amacıyla verilmektedir.



ETDB Kredilerinin avantajları:

- Proje finansmanı kredileri için 10, kurumsal krediler için 5 yıla varabilen vade.

- Vadenin üçte birine varan geri ödemesiz dönem (grace period) seçeneği,

- Üye ülkeler arasındaki ticareti, yatırım hacmini ve iş olanaklarını teşvik edici makul fiyatlandırma,

- Diğer uluslararası kalkınma bankaları ile ortak finansman (co-financing) olanağı,

- Çevre standartları, teknik ve finansal analiz gibi konularda danışmanlık olanağı.

- Kurumsal Kredilerde Alt Limit 1.5 milyon dolardır.

Not: ETDB’nin merkez ofisi İstanbul’dadır.



Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (SILC)

Son Başvuru Tarihi: 13 Haziran 2013

Amaç: SILC programı, enerji-yoğun endüstrilerin rekabet edebilirliklerini korumak kaydıyla ticari sera gazı salınımlarının azaltımasında teknolojik ve teknolojik olmayan inovasyon tedbirlerinin bulunmasını amaçlayan bir AB hibe programıdır. Sera gazı salınım yoğunluğunun azaltılması bekleniyor.

1- Eylemin öngörülen başlangıç tarihi: Kasım/Aralık 2013

2- Eylemin süresi (proje büyüklüğüne bağlı olarak) : 12-24 ay

3- Eylem için öngörülen maksimum süre: 36 ay

AB Destek Toplam Miktarı: 2.850.000 avro

Proje Başına Azami Destek: 950.000 avro

Destek Oranı: yüzde 75

Elektronik Başvuru İnternet Adresi:

ENTR-CFP-SILC-HELPDESK@ec.europa.eu

Bilgi İçin: eip@sanayi.gov.tr

Not: Her bir SILC I projesi en az 2 tüzel kişilikten oluşan bir konsorsiyum ile yürütülmelidir.