Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

1 Nisan 2013 Gıda, TArım ve Hayvancılık Bakanlığı (TAGEM) Özel Sektör-Üniversite Ar-Ge Destek Programı teklif çağrısı yayınlandı.





Amaç: Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda, özel sektör üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülecek olan ve sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek Ar-Ge Projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Önerilenler:

1- Proje önerisi hazırlanırken, “Ar-Ge Destek Projeleri” başlığı altındaki “Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ” ile “Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinde Yapılacak Harcamalara İlişkin Usul ve Esaslar” http://www.tagem.gov.tr sayfasında incelenmeli.

2- Proje önerisi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) hitaben yazılmış kurum üst yazısı ile birlikte, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır.



Başvuru Adresi: İstanbul Yolu Üzeri, Tarım Kampüsü, 06171 Yenimahalle / ANKARA