Girişimci Kadınlara Avustralya’dan 1 milyon avro
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Güzellik merkezi kurmak ya da var olan işyerini geliştirmek isteyen girişimci kadınlar Avustralya Kalkınma İçin Kadın Fonu (Australia Women for Devolepment Found/AWDF) hibe desteğinden yararlanabilecek. Güzellik ekipmanları sektörünün dünyaca ünlü firması Skinstitut ve Türkiye distribütörü TeknoMedikal işbirliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında bir milyon euroluk hibe desteğinin girişimci kadınlara kullandırılması planlanıyor.Güzellik merkezi için gerekli cihaz bedelinin yüzde 50’sini AWDF finanse ediyor. Kalan yüzde 50’yi TeknoMedikal 10 taksit olarak veriyor.
Projeye başvurular www.teknomedikal.com.tr internet adresinden yapılıyor.
Türkiye’nin her kentinden hibe programına kadın girişimci başvuru yapabiliyor. Başvuru Türkçe oluyor. Çeviri hizmetini TeknoMedikal ücretsiz veriyor.