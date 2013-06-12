GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (Aydın-Denizli-Muğla)

Alternatif turizme destek





Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2013 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Alternatif Turizm ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programlarını açıklamış; proje tekliflerini beklemektedir. Her iki programın toplam bütçesi 14 milyon TL’dir.



Programlarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:



1. Alternatif Turizm Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 12.06.2013

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesi turizminde; alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının arttırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Kitlesel deniz turizmi dışında kalan; yerel işgücünü, yöresel ve doğal mimariyi, sosyal ve ekolojik uyumu öne çıkaran, mevcut yapıları ve kaynakları kullanma eğilimli turistik öğelerin bir araya getirildiği Alternatif turizm çeşitleri.

Öncelik 2: Alternatif turizm çeşitlerinin tanıtımı ve pazarlaması için yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri: Kâr amacı güden ve KOBİ tanımına uyan işletmeler



Örnek Proje Konuları:

- Spa ve kür merkezlerinin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik projeler

- Termal turizm tesislerinde tedavi ve sağlık odaklı geliştirme faaliyetlerine yönelik projeler

- Doğal turistik öğeleri içeren bölgelerde doğal yaşam ve agro-turizm konseptine uygun konaklama tesisleri oluşturulması

- Mavi yolculuk rotalarını; kırsal turizm, eko turizm, kuş gözlemleri ve endemik tür gözlemleri gibi alternatif turizm çeşitliliği ile geliştirecek kırsalda gelir kaynağı yaratacak projeler

- Sualtı dalış, sörf, uçurtma sörfü, yamaç paraşütü, yelkencilik eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

- Spor kulüplerinin kamp olanaklarına yönelik spor sahalarının, koşu yollarının turistik konaklama tesislerine entegre edilmesi projeleri

- Yöresel el sanatlarının ve ürünlerinin bölge turizminde bir araç olarak kullanılmasına yönelik, turistlerin üretimde yer alabileceği faaliyetleri içeren projeler

- Bölgede üretilen yöresel ürünlerin hediyelik eşya tasarımları halinde turizm ürününe dönüştürülmesine yönelik projeler

- Kırsal alanda hizmet veren pansiyon, otel ve butik otellerin hizmetlerine yürüyüş, bisiklet ve doğa gözlemciliği gibi aktiviteleri de eklemelerini sağlayacak çevre düzenlemesi projeleri

- Macera sporları başta olmak üzere farklı spor turizmi aktivitelerini içeren ve farklı aktivitelerle desteklenen alternatif turizm rotaları oluşturulmasına yönelik projeler

- Av turizminin farklı turizm öğeleri ile çeşitlendirilmesine yönelik projeler



Program Toplam Bütçesi: 6.000.000 TL

Sağlanacak Asgari Destek: 75.000 TL

Sağlanacak Azami Destek: 300.000 TL



Başvuru: EGS PARK Kongre ve Kültür Merkezi 20085 DENİZLİ

Telefon: +90 258 371 88 44

Faks: +90 258 371 88 47

E-Mail: info@geka.org.tr



2. Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 12.06.2013

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm olanaklarının ulaşılabilirliğinin artırılmasıdır.



Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Öncelik 2: Alternatif turizm değerlerinin çekiciliğinin arttırılması.

Uygun Başvuru Sahipleri: Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri, sanayi ve ticaret odaları, turizm altyapı birlikleri, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri



Program Toplam Bütçesi: 8.000.000 TL

Sağlanacak Asgari Destek: 75.000 TL

Sağlanacak Azami Destek: 750.000 TL

Başvuru: EGS PARK Kongre ve Kültür Merkezi 20085 DENİZLİ

Telefon: +90 258 371 88 44

Faks: +90 258 371 88 47

E-Mail: info@geka.org.tr