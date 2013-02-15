Güney Marmara Kalkınma Ajansı (Balıkesir, Çanakkale)

Turizm rekabetine destekler





1. Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2013

Amaç: Bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, turizmin çeşitlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve sektöre yenilenebilir enerji temin edilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Bütçesi: 5.000.000 TL

Asgari Destek: 50.000 TL

Azami Destek: 450.000 TL

Destek Oranı: yüzde 25-50

Proje Süresi: azami 12 ay

Bilgi İçin: www.gmka.org.tr



Not: https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden başvurulabilmektedir.



2. Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2013

Amaç: Bölge’de faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliklerinin artırılması amaçlanmıştır.

Program Bütçesi: 6.000.000 TL

Asgari Destek: 50.000 TL

Azami Destek: 450.000 TL

Destek Oranı: yüzde 25-50

Proje Süresi: Azami 12 ay

Bilgi İçin: www.gmka.org.tr



Not: https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden başvurulabilmektedir.