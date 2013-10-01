İnsan beynine çağrılar
“FET Flagship” çağrısı, Çağrının Detayları: Avrupa Komisyonu, bilim ve insanlık tarihinde çığır açabilecek fikirlerin hayata geçirilmesi amacıyla şu 2 önemli projeyi destekleme kararı aldı:
A) İnsan beyninin şifrelerinin çözülerek elde edilecek bilgilerin bilişim alanında kullanılacağı “İnsan Beyni Projesi”
B) 2010 Nobel Fizik Ödüllü ve gelecekte birçok alanda kullanılacak olan “Grafen Projesi”.
Avrupa Komisyonu, AB 7. Çerçeve Programı ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) alanı kapsamında her iki projeyi de “Geleceğin Yükselen Teknolojisi (FET Flagship)” projeleri olarak seçti. AB Komisyonunun desteklediği bu iki “FET Flagship” projesi kendi bütçelerinin önemli bir bölümünü bu alandaki çalışmaları desteklemek için kullanılacak. İki proje de rekabetçi çağrılar açarak kendi konsorsiyumlarını daha da genişletmeyi hedefliyor.
Çağrı konuları şimdiden şekillenmeye başlamış bulunmaktadır. Çağrıların 2013’ün son çeyreğinde açılması planlanıyor.
A) İnsan Beyni Projesi (Human Brain Project):
Çağrı Açılış Tarihi: 1 Ekim 2013
Bilgilendirme: 31 Ocak 2014
Amaç: İnsan Beyni projesi kapsamında açılacak çağrılar ile bu konsorsiyumun üyesi olmayan kuruluşları bir araya getirerek uzmanlıklarını bütünleştirecek bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir. Başarılı bulunan proje tekliflerinde yer alan kurumlar İnsan Beyni projesinde doğrudan ortaklık statüsü kazanacaklardır. Çağrı toplam bütçesinin 8.300.000 avro olması planlanmaktadır.
Muhtemel Çağrılar aşağıda belirtilen 8 konu başlığında olacaktır:
- Human and mouse channelomics and
- Genotype to phenotype mapping of the mouse brain;
Proje tekliflerinde ortak sayısı kısıtı bulunmamaktadır ve proje teklifleri bağımsız hakemlerce değerlendirilecektir.
B) Grafen Projesi
Çağrı Açılış Tarihi: 25 Kasım 2013
Proje teklifleri harici ve bağımsız hakemler tarafından değerlendirilecektir ve belirlenen sıralama doğrultusunda seçilecektir.
Çağrı konuları ve bütçe dağılımı Graphene web sitesinde yer alacak çağrı metni ve çağrı dokümanlarında belirtilecektir.
Daha Fazla Bilgi İçin:
Tarımsal Kalkınma’ya 11. destek
Son Başvuru Tarihi: 31.10.2013
Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması
Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması
Başvuru Yapabilecek İller
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır. Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru alınabilecektir.
Detaylı Bilgi İçin: