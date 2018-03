İnsan beynine çağrılar

“FET Flagship” çağrısı, Çağrının Detayları: Avrupa Komisyonu, bilim ve insanlık tarihinde çığır açabilecek fikirlerin hayata geçirilmesi amacıyla şu 2 önemli projeyi destekleme kararı aldı:





A) İnsan beyninin şifrelerinin çözülerek elde edilecek bilgilerin bilişim alanında kullanılacağı “İnsan Beyni Projesi”

B) 2010 Nobel Fizik Ödüllü ve gelecekte birçok alanda kullanılacak olan “Grafen Projesi”.



Avrupa Komisyonu, AB 7. Çerçeve Programı ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) alanı kapsamında her iki projeyi de “Geleceğin Yükselen Teknolojisi (FET Flagship)” projeleri olarak seçti. AB Komisyonunun desteklediği bu iki “FET Flagship” projesi kendi bütçelerinin önemli bir bölümünü bu alandaki çalışmaları desteklemek için kullanılacak. İki proje de rekabetçi çağrılar açarak kendi konsorsiyumlarını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Çağrı konuları şimdiden şekillenmeye başlamış bulunmaktadır. Çağrıların 2013’ün son çeyreğinde açılması planlanıyor.



A) İnsan Beyni Projesi (Human Brain Project):

Çağrı Açılış Tarihi: 1 Ekim 2013

Çağrı Son Başvuru Tarihi: 6 Kasım 2013

Bilgilendirme: 31 Ocak 2014

Amaç: İnsan Beyni projesi kapsamında açılacak çağrılar ile bu konsorsiyumun üyesi olmayan kuruluşları bir araya getirerek uzmanlıklarını bütünleştirecek bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir. Başarılı bulunan proje tekliflerinde yer alan kurumlar İnsan Beyni projesinde doğrudan ortaklık statüsü kazanacaklardır. Çağrı toplam bütçesinin 8.300.000 avro olması planlanmaktadır.



Muhtemel Çağrılar aşağıda belirtilen 8 konu başlığında olacaktır:

- Human and mouse channelomics and receptomics;

- Genotype to phenotype mapping of the mouse brain;

- Identifying, gathering and organizing human neuroscience data;

- Cognitive architectures;

- Novel methods for rules-based clustering of medical data;

- Neural configurations for neuromorphic computing systems;

- Virtual robotic environments, agents, sensory & motor systems;

- Theory of multi-scale circuits.



Proje tekliflerinde ortak sayısı kısıtı bulunmamaktadır ve proje teklifleri bağımsız hakemlerce değerlendirilecektir.

Daha Fazla Bilgi İçin:

http://www.humanbrainproject.eu/

B) Grafen Projesi (Graphene Project):

Çağrı Açılış Tarihi: 25 Kasım 2013

Çağrı Son Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2014

Grafen projesi, konsorsuyumunu Kasım ayında gerçekleştireceği açık çağrı vasıtasıyla 20 ila 30 farklı grup ile genişletilecektir. Çağrı projenin mühendislik tarafını güçlendirmeye yöneliktir ve çağrının toplam bütçesinin 9 milyon avro üzerinde olması planlanmaktadır. Bu çağrı muhtemel olarak aşağıdaki belirtilen teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek proje tekliflerine odaklanacaktır:

- Malzemeler (Materials)

- Sağlık ve Çevre (Health & environment)

- Temel bilimler (Fundamental science)

- Yüksek Frekans Elektroniği (High-frequency electronics)

- Optoelektronik (Optoelectronics)

- Spintronik (dönüş-tabanlı elektronik) (Spintronics)

- Sensör (Sensors)

- Esnek elektronik (Energy applications)

- Nanokompozit (Nanocomposites)

- Üretim (Production)

Ek olarak çağrı ile konu güdümü olmayan proje tekliflerine ve grafen ve benzer malzemeler için bilim ve teknoloji yol haritasını güncel tutmasını sağlayacak proje tekliflerine de bütçe ayırması planlanlanıyor.

Herbir çağrı konu başlığına 700.000 avro bütçe ayrılması ve iki proje teklifinin desteklenmesi planlanmaktadır.

Proje teklifleri harici ve bağımsız hakemler tarafından değerlendirilecektir ve belirlenen sıralama doğrultusunda seçilecektir.

Çağrı konuları ve bütçe dağılımı Graphene web sitesinde yer alacak çağrı metni ve çağrı dokümanlarında belirtilecektir.



Daha Fazla Bilgi İçin:

http://www.graphene-flagship.eu/GF/call.php



Tarımsal Kalkınma’ya 11. destek

Son Başvuru Tarihi: 31.10.2013

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin onbirinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır:



Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.



Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması



Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması



Başvuru Yapabilecek İller

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır. Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru alınabilecektir. Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat

Başvular yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 31.10.2013, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.



Detaylı Bilgi İçin:

http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/OnBirinci_Basvuru_Cagri_Ilani.pdf