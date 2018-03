IPA-I AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – IV

AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu – IV Programı kapsamında 3 adet hibe çağrısı yayınlandı.

1- Enerji Hibe Programı

Son Başvuru Tarihi: 25 Mayıs 2015



Amaç: Türkiye’nin AB’ye katılımı için ‘Enerji’ alanında ‘Sivil Toplum Diyaloğu’ aracılığıyla Türkiye ve AB üyesi ülke sivil toplumları arasında güçlü bağların ve ileri düzey işbirliğinin kurulmasıdır.

Hedefler:



a) Enerji Verimliliği

b) Yenilenebilir Enerji

c) Elektrik ve Doğalgaz



Kimler Başvurabilir?

Türkiye ve AB üyesi ülkelerde kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar); Dernekler, Vakıflar, Dernek ve Vakıfların Federasyon ve Konfederasyonları.



Ortaklık Koşulları: Proje Tekliflerinde en az bir Eş-Başvuru Sahibi (Ortak) yeralmalıdır.

Destek Miktarı:

Gösterge Bütçe: 1.000.000 Avro

Azami Destek: 150.000 Avro

Asgari Destek: 50.000 Avro

Destek Oranı: Azami %90 (asgari %50)

Proje Süresi:

Azami: 15 ay (asgari: 10 ay)

Yer: Proje faaliyetleri Türkiye veya AB ülkelerinin en az birinde gerçekleştirilebilir.

Başvuru ve Bilgi: csd.ene@cfcu.gov.tr



2- Tüketicinin ve Halk Sağlığının Korunması Hibe Programı

Son Başvuru Tarihi: 25 Mayıs 2015



Amaç: Türkiye’nin AB’ye katılımı için tüketicinin ve halk sağlığının korunması alanında geliştirilecek olan ‘Sivil Toplum Diyaloğu’ aracılığıyla Türkiye ve AB üyesi ülke sivil toplumları arasında güçlü bağların ve ileri düzey işbirliğinin kurulmasıdır.



Hedefler:

a) Tüketici Hakları

b) Halk Sağlığı



Kimler Başvurabilir?

Türkiye ve AB üyesi ülkelerde kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar); Dernekler, Vakıflar, Dernek ve Vakıfların Federasyon ve Konfederasyonları.



Ortaklık Koşulları: Proje Tekliflerinde en az bir Eş-Başvuru Sahibi (Ortak) yeralmalıdır.



Destek Miktarı:

Gösterge Bütçe: 1 milyon Avro

Azami Destek: 150.000 Avro

Asgari Destek: 50.000 Avro

Destek Oranı: Azami %90 (asgari %50)Proje Süresi: Azami: 15 ay (asgari: 10 ay)

Yer: Proje faaliyetleri Türkiye veya AB ülkelerinin en az birinde gerçekleştirilebilir.

Başvru ve Bilgi: csd.ene@cfcu.gov.tr



3- İşletme ve Sanayi PolitikasıHibe Programı

Son Başvuru Tarihi: 5 Haziran 2015



Amaç: Türkiye’nin AB’ye katılımı için ‘İşletme ve Sanayi Politikası’ alanında geliştirilecek olan ‘Sivil Toplum Diyaloğu’ aracılığıyla Türkiye ve AB üyesi ülke sivil toplumları arasında güçlü bağların ve ileri düzey işbirliğinin kurulmasıdır.



Hedefler:

a) Girişimcilik Öğrenimi ve Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi.

b) Üretimde ve Ürünlerde Enerji ve Çevre Performanslarının İyileştirilmesi.

c) Çevreye Duyarlı ve Enerji Verimli Ürünlerin, Teknolojilerin ve Üretim Süreçlerinin Benimsenmesine Yönelik Bilgi, Deneyim ve En İyi Uygulamaların Paylaşımı.



Kimler Başvurabilir?

Türkiye ve AB üyesi ülkelerde kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları (STKlar); Dernekler, Vakıflar, Dernek ve Vakıfların Federasyon ve Konfederasyonları.



Ortaklık Koşulları: Proje Tekliflerinde en az bir Eş-Başvuru Sahibi (Ortak) yeralmalıdır.

Destek Miktarı:

Gösterge Bütçe: 1 milyon Avro

Azami Destek: 150.000 Avro

Asgari Destek: 50.000 Avro

Destek Oranı: Azami %90 (asgari %50)

Proje Süresi: Azami 15 ay (asgari: 10 ay)

Yer: Proje faaliyetleri Türkiye veya AB ülkelerinin en az birinde gerçekleştirilebilir.

Başvuru ve Bilgi: csd.ene@cfcu.gov.tr



Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2015



Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri; Avrupa çapında işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemekte, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemekte, girişimciliğin katmadeğeri üzerine farkındalığı artırmakta, potansiyel girişimcileri cesaretlendirmekte ve onlara ilham vermektedir.



Girişimciliğin ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde teşviki alanında en iyi uygulamaların ödüllendirilmesinde şu altı ödül kategorisi bulunmaktadır:

1. Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar.

2. Yeteneklere Yatırım Yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar.

3. Girişimcilik Ortamının Geliştirilmesi: İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve ‘önce küçük olanı düşün‘ prensibini KOBİ’lerin yararına yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar.

4. İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar.

5. Kaynak etkinliğinin ve Çevre Dostu Pazarların Gelişiminin desteklenmesi.

6. Sorumlu Girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar.

7. Jüri Büyük Ödülü: Avrupa’daki en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına verilecektir.



Not: Ulusal seçim sürecine ilişkin olarak ulusal koordinatör KOSGEB ile irtibata geçebilirsiniz.



Başvuru: KOSGEB Başkanlığı, KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Girişimciliği Geliştirme Müdürlüğü, Abdülhak Hamit Caddesi No:66 06260 Mamak/ANKARA

Tel: 0.312 595 28 00

E-Posta: ggm@kosgeb.gov.tr