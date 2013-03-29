İşçi sağlığı ve iş güvenliği destekleri başladı
Yeni bir dönem başladı. Herkese görev düşüyor...
1 Temmuz’da yeni bir döneme adım attık.
‘Tehlikeli’ sınıflandırmasına giren 520 bin işyerinde; a) İş güvenliği uzmanı, b) işyeri hekimi ve hemşire istihdam etme mecburiyeti başladı.
Örnek verelim: Hamamlarda, masaj salonlarında, kuaförlerde, çiftliklerde vb. yaklaşık 6 milyon 700 bin kişinin çalıştığı işyerlerinde 1 Temmuz’dan itibaren mükellefiyet geçerli.
Biraz daha açıklama: Güvenlik uzmanı, doktor, hemşire gibi, istihdam edeceğimiz personel, meslek standartlarına sahip olacak. Örneğin ‘Hemşire’nin “işyeri hemşiresi” olması, işyeri hemşiresi olduğuna dair belgeyi almış olması gerekecek. “İş güvenliği uzmanı” ve “İşyeri hekimi” de öyle...
“Tehlikeli işyeri”
Tehlikeli işyeri kavramını anlamak için şu örnekler yararlı olabilir:
– Saunalar,
– Kaplıcalar,
– Ilıcalar,
– İçmeceler,
– Zayıflama salonları,
– Masaj salonları,
– Solaryum salonları
Hangi işyerlerinin “tehlikeli” olduğuna, 29 Mart 2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği’den bakılabilir.
“1” işçiniz olsa bile mükellefsiniz
Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde “bir işçi dahi çalıştırılsa” yukarıda belirtilen üç kişinin (yani işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve hemşirenin) 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren çalıştırılması gerekiyor.
Akla şu soru geliyor: İstihdam edilen bu üç kişi, küçücük bir işyerinin neresine yerleşecek, nasıl çalışacak ve 1 ay boyunca hangi işi yapacak. Bu üç kişiye nasıl maaş verilecek?
Çaresi var!
Bulunduğunuz bölgede “Ortak sağlık ve güvenlik birimleri” var. Bu 3 personelden almanız gereken hizmeti “Ortak sağlık ve güvenlik birimleri”nden satın alacaksınız. Böyle olunca, bu üç kişinin işyerinize maliyeti çok düşük olacak.
Şu işyerleri ‘Tehlikeli’ sayılmıştır: Mobilya imalatı, Deniz balıkçılığı, Şampuan imalatı, Çanak, çömlek ve vazo imalatı, Arıcılık, Kümes hayvanları yetiştiriciliği, Ansiklopedi, sözlük ve kitap basım hizmetleri, Şarap ve bira imalatı, Gıda ürünleri imalatı, Süt ve peynir imalatı, Kavun-karpuz yetiştirilmesi, Zeytin, çay ve fındık yetiştirilmesi, Yatak, yorgan, yastık imalatı, Ayakkabı, bor ve terlik imalatı, Koyun ve keçi yetiştiriciliği, Leblebi çekirdek imalatı, Kedi-köpek maması imalatı, Matbaalar, Yapma çiçek imalatı, Çatal, bıçak imalatı ve daha önce verdiğimiz örnekler...
Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin hangileri olduğu www.yaklasim.com adresinden öğrenilebilir.
10 işçinin altında çalıştırana destek
İşyerinde öteden beri çalışanların sayısı 10’dan az ise, bunların iş sağlığı ve güvenliği masrafları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanacak. Ancak masrafların karşılanması, yukarıda belirtilen üç kişinin istihdamını veya bu üç kişi için dışarıdan hizmet alınmasına engel değil.
Çalışan sayısı 50’nin altında olan “tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıftaki işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli (hemşire) çalıştırma zorunluluğu, 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla başlayacak. Bunları çalıştırmayan veya bu hizmetleri veren “iş güvenliği ve sağlık hizmetleri birimleri” ile anlaşmayan işyerlerine, her ay için, 13.475 TL idari para cezası kesilecek.
Örneklersek; 6 ay için kesilecek ceza (6x13.475=) 80 bin 850 TL olacak. Bu ceza bir işçi çalıştıran işyerine de 100 işçi çalıştıran işyerine de aynı tutarda uygulanacak.
Berber ve kuaförler tehlikeli iş yeri
30 Haziran 2013 tarihinden itibaren; işyeri hemşiresi, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam edecek “tehlikeli sınıfa” giren işyerleri arasında, berber ve kuaförler de yer alıyor. Cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür ve benzeri hizmetleri sunan “güzellik salonları” da, tehlikeli işyerleri sınıfında yer alıyor.
Az tehlikeli işyerleri biraz rahat nefes alabilir. Çünkü buraya kadar anlatılanlar bu işyerlerinde 30 Haziran 2014’ten itibaren zorunlu olacak. Bu az tehlikeli işyerlerinin, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve hemşire çalıştırmaya başlamaları veya bu hizmetleri veren kurumlarla anlaşma yapmaları için 30 Haziran 2014 tarihine kadar süreleri var.
Hangi işyerleri az tehlikeli
Örneğin; bakkal, manav, kırtasiyeci, pastane, çikolata imalatçısı, çiklet imalatçısı, süttozu imalatçısı, dondurmacı, gelinlik, gömlek, eldiven ve kravat imali, at ve eşek arabası imalatı, fayton imalatı, baharat imalatı, kuyumcu vs..
Kapıcısı olanlar 1 yıl sonra
Kapıcı çalıştıran apartmanlar da 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren:
a) İşyeri hemşiresi,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi çalıştırma ve bunları istihdam etmek suretiyle hizmet veren birimlerle anlaşmak zorundalar. Aksi halde, her ay için “idari para cezası” ödeyecekler...
EXIMBANK MISIR ÜLKE KREDİSİ
Türk EximBank tarafından Mısır Arap Cumhuriyeti'ne açılacak 1 milyar ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin Genel Çerçeve Anlaşması yürürlüğe girdi.
Amaç: Kredinin amacı Türk firmaları tarafından Mısır'a gerçekleştirilecek sermaye malı ihracatının ve Türk müteahhitleri tarafından bu ülkede gerçekleştirilecek projelerin finansmanıdır.
Kapsam: Projeler için ihracat kontrol bedeli; Türkiye'den gerçekleşen mal ve hizmet ihracatı ile 3. ülkelerden alınacak mal ve hizmetin toplamı olup, Türkiye kapsamının yüzde 100'ünü geçmeyecek şekilde ihracat kontrat bedelinin yüzde 85'ine kadar kredi sağlanacak. Bakiye yüzde 15'lik kısmın ihracatçıya alıcı/işveren tarafından ödendiği Türk Eximbank'a ibraz edilecek.
Alıcının katkısı: Ayrıca, Türk mal ve hizmet tutarının yüzde 30'una kadar yerel harcama (Mısır'dan) finanse edilecek.
Ön başvuru: Mısır'a açılan krediden yararlanacak Türk firmalarının resmi kredi talebinden önce Türk Eximbank'tan “Niyet Mektubu” almaları gerekir.
Risk primi: OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracatçı firmalardan risk primi tahsil edilmektedir. Bu çerçevede, firmaların Türk Eximbank ile görüşmeden fiyat belirlememeleri, fiyat pazarlığına başlamamaları ve sözleşme imzalamadan önce tahsil edilecek risk primi ile ilgili olarak bilgi almaları önemlidir.
Başvuru: Kredi başvuruları Mısır Arap Cumhuriyeti Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından her işleme yönelik kapak yazısı ile eki Borçlu Talep Formunun Türk Eximbank'a iletilmesi suretiyle yapılacaktır.
Projeler için resmi kredi talebinin ekinde şu belgelendirmeler istenmektedir:
- İşleme yönelik fizibilite raporu
- Mallar için satış sözleşmesi
Mısır Arap Cumhuriyeti'ne açılan krediden yararlanacak Mısır tarafı Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip 3 yıl içerisinde kredi başvurusu yapabilecektir.