Kalkınma Ajansları Destek Proğramları

Destek ve Teşvikler

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (Zonguldak, Karabük, Bartın)

2014 KOBİ Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi:

KAYS: 28 Mart 2014

Matbu: 4 Nisan 2014

Amaç: Bölge’de istihdam olanaklarını arttırarak, turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, üretim ve pazarlama kapasitelerini geliştirmek.

Destek Miktarı:

Toplam Kaynak Tutarı: 10.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı: 35.000 TL

Azami Destek Tutarı: 500.000 TL

Destek Oranı: Proje bütçesinin en az yüzde 25’i, en çok yüzde 50’si kadar.



Başvuru Adresi:

- BAKKA Zonguldak Hizmet Binası: Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu/ZONGULDAK

- Karabük Yatırım Destek Ofisi: Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi, Özçelik İş Merkezi No:5 Kat:1 Daire:3 78100 Merkez/KARABÜK

- Bartın Yatırım Destek Ofisi: Kemerköprü Mah. Elmalı Sok. No:3 Valilik Binası Kat:3 74100 BARTIN

kays.kalkinma.gov.tr

www.bakka.org.tr



ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (Amasya-Çorum-Samsun-Tokat)

1. Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

2. KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 7 Mart 2014

Amaç-1: Bölgede yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması ve elektrik üretiminin artırılması amaçlanmıştır.

Amaç-2: Bölgedeki KOBİ’lerin özellikle ihracata dönük yüksek katma değerli ürün üretmelerinin desteklenmesidir.

Destek Miktarı:

Toplam kaynak tutarı: 26.000.000 TL

1. Program 7.000.000 TL

2. Program 19.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı:

1. Program: 50.000 TL

2. Program: 40.000 TL

Azami Destek Tutarı:

1. Program: 750.000 TL

2. Program: 400.000 TL

Destek Oranı: Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz.



Başvuru Adresi: OKA- Kale Mahallesi Şükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadım / SAMSUN

Tel: +90 (362) 431 24 00

E-Mail: info@oka.org.tr

www.oka.org.tr

kays.kalkinma.gov.tr



AHİLER KALKINMA AJANSI (Nevşehir–Aksaray–Kırşehir–Kırıkkale–Niğde)

Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi:

KAYS: 21 Mart 2014

Matbu: 28 Mart 2014

Amaç: KOBİ’lerin güçlendirilmesi yoluyla yaratılan katma değerin ve rekabetçiliğin artırılması.

Öncelikler:

1- Ar-Ge ve/veya inovasyona dayalı yatırımlar ile üretim/ hizmet kalitesinin artırılması.

2- Çevreye duyarlı üretim teknolojileri ile temiz üretime geçiş ve üretimde verimliliğin artırılması.

3- İşletmelerin pazarlama, markalaşma, insan kaynakları, kalite sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

Destek Miktarı:

Asgari Destek Tutarı: 75.000,00 TL

Azami Destek Tutarı: 350.000,00 TL

Destek Oranı: Asgari yüzde 20, azami yüzde 50 tutarında.



Başvuru Adresi: Ajans Merkezi: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı Kapucubaşı Mah. Atatürk Bulvarı. 57/1 NEVŞEHİR

Tel:+90 (384) 214 36 66

E-mail: info@ahika.gov.tr

kays.kalkinma.gov.tr

www.ahika.gov.tr



GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (Aydın, Denizli, Muğla)

Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi:

KAYS: 30 Nisan 2014

Matbu: 07 Mayıs 2014

Amaç: KOBİ işletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılması, tercihen gıda, tekstil metalik olmayan mineral ürünler, ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatını orta-yüksek ve yüksek teknolojiyle gerçekleştirmelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Öncelikler:

1- Yeni ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, yeni üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi / kullanılması.

2- Ürünlerin tasarım ve markalaşma faaliyetleri ile ticarileştirilmesi/pazarlanması.

Destek Miktarı:

Toplam Kaynak Tutarı: 11.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL

Azami Destek Tutarı: 750.000 TL

Destek Oranı: Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz.

Proje Süresi: Azami 9 aydır.



Başvuru Adresi: T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

Tel: +90 258 371 88 44

Fax: +90 258 371 88 47

E-mail: info@geka.org.tr - aydin@geka.org.tr

denizli@geka.org.tr - mugla@geka.org.tr