Kalkınma’da taş taş üstüne

Kalkınma Ajansları Destekleri

ANKARA KALKINMA AJANSI (Ankara): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği

Son Başvuru Tarihi:

KAYS’a Başvuru Son Tarihi: 4 Aralık 2015

Proje Dosyası Teslimi: 11 Aralık 2015

Amaç: Bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmek, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmek.

Öncelikler:

1- Ankara’ya mülteci göçünün sonuçlarının incelenmesi.

2- Kadına yönelik şiddetin engellenmesi.

3- Çocuk ve kent yoksulluğunun incelenmesi.

4- Çocuk işçiliğinin incelenmesi vb.

Destek Miktarı:

Program Bütçesi: 1000.000 TL

Azami Destek: 75.000 TL

Asgari Destek: 25.000 TL

Azami Destek Oranı: % 25-100

Faaliyet Süresi: Azami 3 ay

Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatif-birlikler, bölgeler-siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.

Bilgi İçin: www.ankaraka.org.tr



TRAKYA KALKINMA AJANSI (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği

Son Başvuru Tarihi:

KAYS’a Başvuru Son Tarihi: 27 Kasım 2015

Dosyaların Ajansa Teslimi: 4 Aralık 2015

Amaç: Trakya Bölgesi’nde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesi, sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesi için planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemek.

Öncelikler:

1- Bölgenin üretim ve lojistik altyapısının geliştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması.

2- Bölgenin kültür ve turizm altyapısını geliştirmeye yönelik restorasyon, röleve, restitüsyon projeleri hazırlanması.

3- Kent kimliği ve tasarımı yanında yaşam kalitesi ve konforunu arttırmaya yönelik araştırmaların yapılması.

Destek Miktarı:

Program Bütçesi: 700.000 TL

Azami Destek: 90.000 TL

Asgari Destek: 25.000 TL

Azami Destek Oranı: % 100’e kadar

Faaliyet Süresi: Azami 3 ay

Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatifler-birlikler, bölgeler-siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.

Bilgi İçin: www.trakyaka.org.tr



DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği

Son Başvuru Tarihi: 24 Aralık 2015

Amaç: Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarını desteklemeye odaklı bir programdır.

Öncelikler:

1- Bölge için önemli bir fırsattan yararlanılmasına yönelik acil faaliyetler.

2- Bölge için önemli bir tehdit veya riskin bertaraf edilmesine yönelik acil faaliyetler.

3- Kritik öneme sahip araştırma ve planlama faaliyetleri.

4- Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik stratejik faaliyetler.

5- Büyük hacimli (1 milyon TL ve üzeri) yatırım kararlarını yönlendirecek faaliyetler vb.

Destek Miktarı:

Program Bütçesi: 500.000 TL

Azami Destek: 75.000 TL

Asgari Destek: 25.000 TL

Azami Destek Oranı: % 90

Faaliyet Süresi: Azami 3 ay

Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatif-birlikler, bölgeler-siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.

Bilgi İçin: www.dogaka.org.tr



SERHAT KALKINMA AJANSI (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2015

Amaç: Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamaktır.

Öncelikler:

1- Bölgede ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önem arz edecek stratejik planların hazırlanması.

2- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi.

3- Ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki yatırım fırsatlarının tespiti.

4- Turistik öneme sahip tarihi, doğal, kültürel öğelerin korunması, rehabilitasyonu ve turizme kazandırılması amacıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon plan ve projelerinin hazırlanması.

Destek Miktarı:

Program Bütçesi: 900.000 TL

Azami Destek: 75.000 TL

Asgari Destek: 25.000 TL

Azami Destek Oranı: % 25–%100

Faaliyet Süresi: Azami 3 ay

Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatif-birlikler, bölgeler-siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.

Bilgi İçin: www.serka.gov.tr



GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (Balıkesir, Çanakkale): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği

Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2015

Amaç: Bölge’nin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, kritik öneme sahip fizibilite, araştırma ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

Öncelikler:

1- Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi.

2- İhracatın artırılması.

3- İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi.

4- Sosyal imkanların geliştirilmesi.

Destek Miktarı:

Program Bütçesi: 500.000 TL

Azami Destek: 100.000 TL

Azami Destek Oranı: % 90

Faaliyet Süresi: Azami 3 ay

Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatif-birlikler, bölgeler- siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.

Not: Kar amacı güden kooperatif ve birlikler ve başvuru sahibi olarak sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler için bu oran maksimum yüzde 50 olacaktır.

Bilgi İçin: www.gmka.org.tr/destekler



FIRAT KALKINMA AJANSI (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2015

Amaç: Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına, bölgenin rekabet gücünün artırılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik acil nitelikli ve stratejik faaliyetlerin desteklenmesi.

Öncelikler:

1- Bölge için önemli bir fırsattan yararlanılmasına yönelik acil faaliyetler.

2- Bölge için önemli bir tehdit veya riskin bertaraf edilmesine yönelik acil faaliyetler.

3- Kritik öneme sahip araştırma ve planlama faaliyetleri.

4- Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik stratejik faaliyetler.

5- Büyük hacimli (1 milyon TL ve üzeri) yatırım kararlarını yönlendirecek faaliyetler vb.

Destek Miktarı:

Program Bütçesi: 500.000 TL

Azami Destek: 75.000 TL

Asgari Destek: 25.000 TL

Azami Destek Oranı: % 90

Faaliyet Süresi: Azami 3 ay

Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatif-birlikler, Bölgeler-siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.

Bilgi İçin: www.fka.gov.tr