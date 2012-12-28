KARACADAĞ KALKINMA AJANSI (Diyarbakır-Şanlıurfa)
Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı
Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı
Son başvuru tarihi: 28 Aralık 2012
Programın amacı: Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarının desteklenerek fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi, finansal kaynaklara erişimlerinin artırılması, planlama ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli mal üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata yönlendirilmesi veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, kendi işini kurabilecek özelliklere sahip ve kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaya istekli girişimcilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.
Program bütçesi : 13.000.000 TL
Proje başına asgari destek : 40.000,00 TL
Proje başına azami destek : 400.000,00 TL
Destek oranı : % 50
Yararlanıcılar : - Mikro ve küçük özel işletmeler - Üretici kooperatifleri, birlikleri - Diğer gerçek ve tüzel kişiler.