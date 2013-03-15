Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı: 9. Çağrı

AB standartı işletmeler





Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2013

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 9. Çağrısı’nı yaptı. Programın amacı işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmektir. Destekler 3 öncelik alanına göre düzenlenmiştir.

Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı.

Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanmasına hazırlık.

Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini desteklemek.



Destek şu illerde verilecektir: Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak.

Destek verilecek öncelik alanları, hangi konulu yatırımlara destek verileceği, destek alabilecek işletmelerin nitelikleri ve ürettikleri ürünler, her öncelik alanı için verilecek toplam destek bütçesi ve hangi oranda destek verileceği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bilgi için: (www.tkdk.gov.tr)







