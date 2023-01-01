KIRSAL KALKINMA PROGRAMLARI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibe destekler veriyor. Destek alanları şöyle geniş: Seracılık, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, otel, pansiyon, restoran, meyve-sebze bahçesi, meyve sebze işleme tesisi, arıcılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, yerel ürünler, el sanatları...