KIRSAL KALKINMA PROGRAMLARI
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibe destekler veriyor. Destek alanları şöyle geniş: Seracılık, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, otel, pansiyon, restoran, meyve-sebze bahçesi, meyve sebze işleme tesisi, arıcılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, yerel ürünler, el sanatları...
Kapsam Genişledi: Hibe destekle 82 Kw güce kadar traktör satın alınabiliyor. Süt üreten tarımsal işletmeler için maksimum kapasite 100 süt ineğinden 120 ineğe çıkarıldı. 300 olan koyun ve keçi sayısı ise 500’e çıkarıldı. Süt ve et üreten işletmeler için, yatırım yapılacak yerin kırsal alan listesinde bulunma şartı kaldırıldı.
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydolun, projelerinizi geliştirin. Yatırımı yapacağınız ilin TKDK il koordinatörlüğüne başvurun. 5 bin Avro’dan 3 milyon Avro’ya kadar destek alın. Hibe oranı yüzde 50, bazı alanlarda yüzde 65.
Organik Tarım Destekleri: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Organik Tarım Destekleme Programı” adı altında hibe destek veriyor. Hibe, meyve ve sebze üreticilerine dekar başına 50 TL. Tarla bitkilerinde dekar başına 10 TL hibe ödeniyor. İyi tarım uygulamalarına ise dekar başına 25 TL hibe var. Örtü altı tarım yapanlar ise dekar başına 100 TL hibe alıyor.
Yeni bir gelişme olarak, organik hayvancılığa yatırıma yüksek hibeler veriliyor. Anaç sığır, buzağı, koyun, keçi, manda üreticileri ve arı, alabalık, çipura, levrek, yeni balık türleri ve midye yetiştiricileri hibe yoluyla destekleniyor. Hibe miktarları ise hayvan başına 0.10 ile 175 TL arasında değişiyor.
Başvuruda bulunan çiftçilerin, “Çiftçi Kayıt Sistemi”ne üye olması şart. Ayrıca “Organik Tarım Bilgi Sistemi”ne (OTBİS) de üye olunmalı.
Ürün Prim Destekleri: Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu alan bazlı ve kilo başına aşağıdaki prim/hibeleri veriyor:
– Pamuk primi 50 kuruş
– Yağlık ayçiçeği 24 kuruş
– Soya fasulyesi 50 kuruş
– Mısıra 4 kuruş
– Kanola 40 kuruş
– Aspire 45 kuruş
– Zeytinyağına 60 kuruş
– Tahıllar 5 kuruş
– Baklagiller 10 kuruş
Dekar başına mazot desteği 2.9 TL
Dekar başına gübre desteği 4.0 TL
Koyun ve keçiye hayvan başına 20 TL
Bir litre süte prim desteği 20 kuruş
Sığır başına 225 TL
Etçi ırk ve manda başına 350 TL
[Bilgi için: www.tkdk.gov.tr]