KOBİ DESTEKLERİ

Türkiye’de KOBİ’lerin baş sorunu finansmana erişimdir. Bu nedenle “Hibe Destek”ler konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir. Hibe Destekler, projeye dönüştürülmüş “İş Fikri”ne verilmektedir.





Türkiye’deki KOBİ’lerin yararlanması mümkün hibe destek kaynakları (programları) çok çeşitlidir ve giderek çeşitlenmektedir. Bazılarını sayalım:



– Kırsal Kalkınma Programı

– KOSGEB Destek Programları

– TÜBİTAK Destek Programları

– KALKINMA AJANSLARI Destek Programları

– AB 7. ÇERÇEVE Destek Programları

– AB Destek Programları

– TURQUALITY Destek Program

– Özel Fonlar



Her KOBİ’nin yararlanabileceği hibe destek programı bulunmaktadır. 50 Avro’dan 1.5 milyon Avro’ya kadar destek alınabilecek programlar mevcuttur. KOBİ’ler bu programları iyi izlemeli, gerekli koşulları yerine getirip zamanında başvurmalıdırlar.



KOBİ’nin ilk işi “yeni fikir” oluşturmaktır. Sonraki önemli adım, bu iş fikrini projeye dönüştürmektir.

Hibe “karşılıksız para”dır. Proje maliyetinin yüzde yüzü ender, genellikle yüzde 50-85’i oranında hibe veriliyor. Ayrıca her desteğin bir alt ve üst limiti oluyor.

Hibe programlarına ulaşmanın zor olduğu kanısı KOBİ’lerde yaygındır. Hayır, kolaydır çünkü her destek için başvuru kılavuzları detaylı olarak yayınlanıyor. Yerli hibe programlarından yararlanmak gittikçe kolaylaşıyor. KOBİ’lerimizin AB hibelerinden yararlanma oranı ise düşük kalmaktadır. Bunun nedenleri şöyle özetlenebilir:



– Hibe programları genelde sürelidir. Yararlanmak için son başvuru ve bitiş tarihi dikkate alınmalı.

– Genelde hibe programlarında mevzuat iyi okunmuyor, okuma tam yapılmalı.

– Özellikle program rehberlerini doğru okumalı.

– Proje ve başvuru evrakları doğru hazırlanmalı.

– Her programın ayrı bir proje yazım formatı var. Bunları iyi anlamak ve uygulamak gerekiyor.

– Danışmanlara peşin para ödenmemeli.

– Danışmanın referansları araştırılmalı.

– Hibe programlarının çoğunda eş finansman gerekir. Bu para önceden hazırlanmalı.

– Bazı hibe programlarında “teminat” göstermek gerekir. Bu da dikkate alınmalı.