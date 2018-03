Muhtelif destekler

TÜBİTAK: Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Elektronik Başvuru Son Tarihi: 22 Ocak 2018

Amaç: Program öğretmenlere / akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda projelerde aşağıdaki kazanımların sağlanması hedeflenmektedir:



- Yenilikçi öğretim yöntemlerini kullanarak yenilikçi öğrenme ortamları tasarlamak ve öğrenmeyi desteklemek,

- Özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak,

- Yenilikçi öğretim yöntemlerinin geliştirilerek toplumda yaygınlaşmasını sağlamak,

- Bilim ve bilim insanına yönelik olumlu tutum geliştirilmesi,

- Fen bilimleri, teknoloji, dil eğitimi (anadil ve yabancı dil eğitimi), mühendislik ve matematik uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak,

- Bilim, teknoloji (mühendislik), toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlamak,

- Bilimsel tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmak.



Bilgi İçin: https://www.tubitak.gov.tr/.../icerik-4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari



TÜBİTAK-4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Çağrısı

Elektronik Başvuru Son Tarihi: 22 Ocak 2018

Amaç: Program, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlamaktadır.

Hedef: Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları farketmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenmektedir.

Faydaları:Bu kapsamda projelerde aşağıdaki kazanımlar sağlanacaktır:



- Olay ve olguların bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,

- Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlamak,

- Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,

- Bireylere bilimsel düşünme becerileri kazandırarak onların bilimsel çalışmalar konusunda özgüvenlerini geliştirmek ve pekiştirmek,

- Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır.



Bilgi İçin: www.tubitak.gov.tr/sites/.../2017-2018_4004_cagri_metni_16102017_f.pdf



TÜBİTAK: Fransa Ulusal Ajansı Ortak Proje Başvurusu

Online Son Başvuru Tarihi: 12 Mart 2018

Amaç: 2018-2021 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Süre: Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir.

Destek Üst Limiti:

“Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için: 360.000 TL.

Diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için: 720.000 TL’



İMMİB: ABD Sektörel Ticaret Heyeti Duyurusu

Tarih: 21-27 Ocak 2018

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından ülkemizin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, üye firmalarımıza yeni ihraç pazarları kazandırılması, Türk elektrik-elektronik sektörü firmalarının bilinirliğinin arttırılması amacıyla, Ekonomi Bakanlığı desteği ile 2011/1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ" çerçevesinde sektörel ticaret heyetleri düzenlenmektedir.

Söz konusu tebliğ kapsamında, Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması durumunda, 21-27 Ocak 2018 tarihleri arasında ABD'nin Chicago ve Charlotte şehirlerine yönelik beyaz eşya ve beyaz eşya yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren Birliğimiz üyesi firmalarımıza açık olacak şekilde bir sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır.

Katılım Ücreti: 1 temsilci için 2.500 $ 2 temsilci için 5000 $



*Heyet sonrası oluşacak maliyet çerçevesinde ek ödeme talep edilebilir ya da fazla ödemeler geri iade edilebilir.



Bu kapsamda, yukarıdaki tabloda belirtilen ticaret heyetine katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan başvuru dosyasındaki formları eksiksiz doldurması ve yukarıda belirtilen son başvuru tarihine kadar ilgili mail adresine iletmesi hususunda gereğini rica ederim.



ÖNEMLİ NOT:

- Söz konusu Sektörel Ticaret Heyetleri “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği” tebliği çerçevesinde; şirket ortağı ya da şirketin SGK'lı çalışanı katılımcılar heyete iştirak edebilecek ve yüzde 50+10** oranında desteklenecektir. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen heyet fiyatlarına dâhil olan hizmetler aşağıda belirtilmiştir;



- Matchmaking / B2B (ikili görüşmeler), konaklama, ulaşım ve transfer hizmetleri verilen standart hizmetlerdir.



- Reklam çalışmaları (Internet, gazete, katalog vs.) ve organizasyon hizmetleri ise (toplantı salonu, tercüman, ikramlar vs.) ihtiyaca binaen organize edilecektir.



- Birliğimizce düzenlenecek heyetlere katılım sınırlı sayıdadır, çok sayıda talep olması durumunda heyet avans bedelinin yatırılması ve heyete ilişkin gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim tarihi esas alınacaktır.



- Heyete katılım sağlayacak tüm temsilcilerin grup ile beraber hareket etmesi zorunludur. Aksi takdirde ilgili harcamalar teşvik kapsamı haricinde kalacaktır.



** T.C. Ekonomi Bakanlığı öncelikli ülkelere yönelik heyet programlarına +10 puan ilave destek sağlanmaktadır.



Bilgi İçin: https://www.immib.org.tr/tr/duyuru-haberler-abd-sektorel-ticaret-heyeti-duyurusu.html



“Hayal Edin, Gerçekleştirelim” Yarışması

Projelerin Son Teslim Tarihi: 23 Şubat 2018

Amaç: Kredi Kayıt Bürosu, gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve bu alanlarda harekete geçmelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini alan öğrencilerin ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin katılımına açık olan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikir yarışmasını Ocak 2014 itibarıyla başlattı.

Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olan KKB, sektörün önde gelen 9 bankasının ortaklığı ile 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. KKB’nin; bankalar, tüketici finansman şirketleri, leasing, ve sigorta şirketleri olmak üzere hem Risk Merkezi hem de kendi üyelerini içeren 200’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır.



Bilgi İçin: https://www.hayaledingerceklestirelim.com