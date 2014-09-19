Otomotiv sektörüne 3 ayrı destek; TÜBİTAK’tan 2.5 milyon TL

Otomotiv alanında milli teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren TÜBİTAK, sektörü 3 alanda daha destekleyecek. Bu kapsamda TÜBİTAK, içten yanmalı motorlara sahip araçların performansını artıracak, elektrikli ve hibrit araçların pil teknolojilerini geliştirecek ve bu araçlarda emisyonun azaltılmasını sağlayacak sistemleri üretecek mucitlere 2.5 milyon liraya kadar destek verecek.

Sonuç odaklı ve izlenebilir hedefleri olan projeler, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenecek.



“1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” adıyla düzenlenen program destek miktarları şöyle: Küçük ölçekli projeler için 500 bin lira, orta ölçekli projeler için 1 milyon lira, büyük ölçekli projeler için ise 2 milyon 500 bin liraya kadar destek sağlanacak. Program kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.







Programın destek kalemleri şöyle:





1. Hibrit Elektrikli Araçlara Özel İçten Yanmalı Motor Tasarımı: TÜBİTAK, Hibrit Elektrikli Araçlara Özel İçten Yanmalı Motor Tasarımı Çağrısı ile hibrit elektrikli araçlarda kullanıma uygun, yüksek performanslı ve düşük emisyonlu içten yanmalı motorların geliştirilmesine yönelik bilgi ve teknoloji üretilmesini bekliyor.

Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin hem katmadeğeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün/bilgi üretmeye yönelik olması hedefleniyor.





2. İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi: Bu çağrı ile içten yanmalı motorların performansının artırılmasına ve emisyonun azaltılmasına yönelik özgün/yeni yöntemlerin geliştirilmesi bekleniyor.

TÜBİTAK, İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi Çağrısı ile ayrıca sıkıştırma oranının arttırılması, turbo ve kompresör uygulamaları, enjeksiyon sistemleri gibi teknolojilerin geliştirilmesini hedefliyor. Yazılım destekli özgün/yeni motor ve aksesuarları modelleme, simülasyon ve analiz çalışmaları da bu çağrının hedefleri arasında.





3. Elektrikli Araçlar İçin Altyapı Teknolojileri: Bu çağrıda da elektrikli araçlara yönelik altyapı teknolojilerinin geliştirilmesi bekleniyor. Çağrı ile bu teknolojilerle ilgili özgün ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve ilgili teknoloji alanlarına katkıda bulunulması da isteniyor.





Son Başvuru Tarihi: Tüm çağrılar için ilk aşama başvuruları en geç 19 Eylül 2014 tarihine kadar yapılabilecek.