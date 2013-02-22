T.C. Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı





Kırsal Kalkınma ve Yenilikçilik Uygulama Desteği



1. Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 22.02.2013

Ankara Kalkınma Ajansı "Bilişim", "Sağlık Teknolojileri", "Yenilenebilir Enerji" ile "İş ve İnşaat Makineleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin "Ar-Ge ve Yenilikçilik" ve "Çevresel Sürdürülebilirlik" alanlarını içeren projeleri için hibe destek veriyor.

Amaç: Ankara'da çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için çevre ve enerji kaynaklarını etkin yönetmek ve çevre dostu yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir gelişmeyi hızlandırmak amaçlanıyor

Konular: Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ekipman ve malzeme üretiminde yenilikçi ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon stratejilerinin hayata geçirilmesi, Sağlık teknolojileri ve iş/inşaat makineleri sektörlerinde çevre dostu ürün geliştirilmesi, Bilişim sektöründe çevresel sürdürülebilirliğe hizmet edecek strateji, yöntem ve teknolojilerin hayata geçirilmesi.



Program Bütçesi: 12.000.000 TL

Asgari destek miktarı: 100.00 TL

Azami destek miktarı: 750.000 TL

Destek oranı: Yüzde 50

Proje süresi: 3-9 ay



2. Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 22.02.2013

Ankara Kalkınma Ajansı Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Turizm sektörlerinde faaliyet gösteren özel işletmelerin TR51 Düzey 2 (Ankara ve ilçeleri) bölgesindeki gelişmişlik düzeyi 2'nci, 3'üncü, 4'üncü derece olan ilçelerde gerçekleştirilecek projeleri için hibe destek sağlayacaktır.

Amaç: Ankara'da kırsal bölgelerin potansiyelini harekete geçirerek bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.



Program Bütçesi: 5.000.000 TL

Asgari destek miktarı:50.000 TL

Azami destek miktarı: 500.000 TL

Destek oranı: Yüzde 50

Proje süresi: 3-9 Ay