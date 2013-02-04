T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı: Zonguldak - Karabük - Bartın





KOBİ Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 04.02.2013

Amaç: Ajans bölgesindeki turizme ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lere, üretim ve pazarlama kapasitelerini geliştirmek amaçlı projelerini hibe ile destekliyor.

Öncelikler: Üretim kapasitesinin ve verimliliğin arttırılması, Ar-Ge' ye yönelik yatırımların sağlanması ve yenilikçi ürün üretilmesi, enerji verimliliğinin ve çevreye duyarlı teknoloji kullanımının arttırılması, turizm sektöründe çeşitliliğin sağlanması.



Program Bütçesi: 4.000.000 TL

Asgari destek miktarı: 50.000TL

Azami destek miktarı: 250.000 TL

Destek oranı: Yüzde 50

Proje süresi: 9 ay



Bilgi için: info@baka.org.tr