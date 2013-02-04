T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı: Zonguldak - Karabük - Bartın
KOBİ Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 04.02.2013
Amaç: Ajans bölgesindeki turizme ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lere, üretim ve pazarlama kapasitelerini geliştirmek amaçlı projelerini hibe ile destekliyor.
Öncelikler: Üretim kapasitesinin ve verimliliğin arttırılması, Ar-Ge' ye yönelik yatırımların sağlanması ve yenilikçi ürün üretilmesi, enerji verimliliğinin ve çevreye duyarlı teknoloji kullanımının arttırılması, turizm sektöründe çeşitliliğin sağlanması.
Program Bütçesi: 4.000.000 TL
Asgari destek miktarı: 50.000TL
Azami destek miktarı: 250.000 TL
Destek oranı: Yüzde 50
Proje süresi: 9 ay
Bilgi için: info@baka.org.tr