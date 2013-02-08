T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Temüz Üretim Mali Destek Proğramı





Temiz Üretim Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 08.02.2013

Amaç: KOBİ'ler ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik; üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması, Bölge'nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

Konular: Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması, ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması, atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi, endüstriyel simbiyoz uygulamaları



Toplam Program Bütçesi: 8.500.000 TL

Asgari destek miktarı: 30.000 TL

Azami destek miktarı: 400.000 TL

Destek oranı: Yüzde 50

Uygulama süresi: 9 ay



Bilgi için:

E-mail: info@marka.org.tr

Web sitesi: www.marka.org.tr