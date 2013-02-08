T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Temüz Üretim Mali Destek Proğramı
Temiz Üretim Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 08.02.2013
Amaç: KOBİ'ler ve kar amacı güden kooperatiflere yönelik; üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması, Bölge'nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.
Konular: Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması, ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması, atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi, endüstriyel simbiyoz uygulamaları
Toplam Program Bütçesi: 8.500.000 TL
Asgari destek miktarı: 30.000 TL
Azami destek miktarı: 400.000 TL
Destek oranı: Yüzde 50
Uygulama süresi: 9 ay
Bilgi için:
E-mail: info@marka.org.tr
Web sitesi: www.marka.org.tr