T.C. Fırat Kalkınma Ajansı

Fırat Kalkınma Ajansı Kalkınma ve Yenilikçilik





1. Yerelde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 18.01.2013

Ajans program kapsamında ana faaliyeti imalat, tarım veya turizm olan KOBİ?lere, Birlik ve Kooperatiflere ve gerçek kişilere hibe destek veriyor.

Amaç: Üretimde kapasite artışı, ürün çeşitlendirme ve modernizasyonu ile bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanıyor.

Öncelikler: İmalata yönelik işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi, Turizmin geliştirilmesi, Tarımsal üretimin modernizasyonudur.

Konular: Turizm değerlerini ekonomiye kazandırma, imalata yönelik işletmelerin üretim kapasitesi geliştirme, modernizasyon, kalite ve standart iyileştirme, ürün geliştirme, bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünlerinde verimliliği artırma.



Program Bütçesi: 5.000.000 TL

Asgari destek miktarı: 30.000 TL

Azami destek miktarı: 300.000 TL

Hibe oranı: Yüzde 50

Proje süresi: 9 ay



2. 2013 İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 18.01.2013

Ajans program kapsamında KOBİ?lere ve gerçek kişilere ihracat ve yenilikçilik konularında hibe destek veriyor.

Amaç: İşletmelerin; ihracata yönelik tasarım, üretim ve test yeteneklerinin, ihracata yönelik pazarlama ve kurumsal yeteneklerin, yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge yeteneklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Konular: İhracata yönelik ürün çeşitlendirme, yeni dış pazarlara girme, bu pazarlardaki standartlara uyum sağlama, üretim teknolojisinin geliştirilmesi yeni pazarlar belirleme ve araştırma, ürün farklılaştırması, dış ticaret için insan kaynağı geliştirme.



Program Bütçesi: 8.000.000 TL

Asgari destek miktarı: 50.000 TL

Azami destek miktarı: 450.000 TL

Hibe oranı: Yüzde 50

Proje süresi: 9 ay

Bilgi için:

E-mail: info@fka.org.tr

Web sitesi: www.fka.org.tr