Trakya Kalkınma Ajansı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ)

Amaç: Çevre duyarlı KOBİ'ler





1. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013

Trakya Bölgesinde yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla oluşturulan programa projeleriyle katılan KOBİ’lere hibe destek amaçlanmaktadır.

Program Bütçesi: 11.000.000 TL

Asgari Destek: 30.000 TL

Azami Destek: 500.000 TL

Destek Oranı: yüzde 25–50

Bilgi İçin: www.trakyaka.org.tr



Not: https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden başvurulabilmektedir.

