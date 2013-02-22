Trakya Kalkınma Ajansı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ)
Amaç: Çevre duyarlı KOBİ'ler
1. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013
Trakya Bölgesinde yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla oluşturulan programa projeleriyle katılan KOBİ’lere hibe destek amaçlanmaktadır.
Program Bütçesi: 11.000.000 TL
Asgari Destek: 30.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Destek Oranı: yüzde 25–50
Bilgi İçin: www.trakyaka.org.tr
Not: https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden başvurulabilmektedir.