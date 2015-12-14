TÜBİTAK yeni çağrılarında hedef belirledi Destekler ‘yenilik’lere
TÜBİTAK; Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı (1511) kapsamında çağrılar yayınladı.
1.SEKTÖR BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) ÇAĞRILARI
Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2015
· Sektörel Robotik Uygulamalar-İnşaat ve Madencilik Sektörü
· Bulut Bilişimde Altyapı Teknolojileri
· Gömülü Yazılım ve Tasarım Araçları
Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2015
2.SEKTÖR ENERJİ ÇAĞRILARI
Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2015
· Silikon Tabanlı Rekabetçi Güneş Hücrelerinin ve/veya Modüllerinin Geliştirilerek Üretilmesine Yönelik Çalışmalar
· Motor ve Bileşenlerinin Üretimi için; Rotor Döküm, Gövde Malzemesi ve İzolasyon Malzemeleri Teknolojilerinin Geliştirilmesi
· Motor Tasarım Araçlarının Geliştirilmesi
· Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği-Akıllı Binalar
Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2015
· Fosil Yakıtlar: Kömür-Kömür ve/veya Kömür ve Biyokütle Karışımlı Termik Santraller için Yenilikçi Ürünler
Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2015
3.SEKTÖR GIDA ÇAĞRILARI
Son Başvuru Tarihi:14 Aralık 2015
· Yenilikçi Hayvancılık Ürünleri-Et ve Süt Ürünleri.
4.SEKTÖR MAKİNA İMALAT ÇAĞRILARI
Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2015
· Lazerli Takım Tezgahlarının Geliştirilmesi
· Lazerli Takım Tezgahlarının Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi
· Gerçek Zamanlı Ölçüm Sistemleri
· Endüstriyel Robotlar
· Katmanlı Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
· Alüminyum ve Alüminyum-Magnezyum gibi Alaşımlara Yönelik Yenilikçi Döküm Teknolojileri
· Demir Esaslı Malzemelerden Üretilen Parçalara Alternatif Olacak Alüminyum, Magnezyum vb. Metal Alaşımlı/Esaslı Döküm Parçaların Geliştirilmesi
· Hurda Metal ve/veya Metal Alaşımları için Yüksek Verimli Yenilikçi Ayrıştırma Teknolojilerinin Geliştirilmesi.
5.SEKTÖR OTOMOTİV ÇAĞRILARI
Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2015
· Otomotiv Sektörüne Yönelik Kauçuk Esaslı Malzemeler, Ürünler ve Üretim Teknolojileri
· Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araç Tahrik Sistemleri için Elektrik Motor/Jeneratör ve Sürücü Sistemlerinin Geliştirilmesi
· Elektronik Kontrol Üniteleri
Son Başvuru Tarihi : 21 Aralık 2015
· Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Yerli ve Özgün Üretim Teknolojileri
Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2015
6.SEKTÖR SAĞLIK ÇAĞRILARI
Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2015
· Solunum Destek ve Akıllı Termoregülasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi
· Yenilikçi İmplantların Geliştirilmesi
· Hasta/Hastalık Takibi için Mobil Sağlık Uygulamalarının Geliştirilmesi
7.SEKTÖR TEKSTİL ÇAĞRILARI
Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık
· Teknik ve Fonksiyonel Tekstil Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi
· Yenilikçi Tekstil Makinalarının Geliştirilmesi.
ÇALIŞILAN ÇAĞRILAR
2015-2 dönemi için planlanan diğer çağrıların çalışmaları devam etmektedir. Aşağda belirtilen konularda çağrlar yakın zamanda ilan edilecektir:
· Yazılım ve Tasarım Araçları
· Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği-Akıllı Binalar
· Elektronik Kontrol Üniteleri
· Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik MEMS Tabanlı Sistemler
· Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri
· Yüksek ve Düşük İrtifa Platformu Haberleşme Sistemleri
· Kömür-Kömür ve/veya Kömür ve Biyokütle Karışımlı Termik Santraller için Yenilikçi Ürünler
· Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Yerli ve Özgün Üretim Teknolojileri.