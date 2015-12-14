TÜBİTAK yeni çağrılarında hedef belirledi Destekler ‘yenilik’lere

TÜBİTAK; Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı (1511) kapsamında çağrılar yayınladı.

Aşağıda, çağrı yapılan alanlar ve önceliklerin neler olduğu, ilgili sektör ve son başvuru tarihleri ile gösterilmiştir. Programda destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ’ler için yüzde 75 olarak uygulanacaktır. Kabul edilen bütçenin yüzde 10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecek, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

1.SEKTÖR BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) ÇAĞRILARI

Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2015

· Sektörel Robotik Uygulamalar-İnşaat ve Madencilik Sektörü

· Bulut Bilişimde Altyapı Teknolojileri

· Gömülü Yazılım ve Tasarım Araçları

Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2015



2.SEKTÖR ENERJİ ÇAĞRILARI

Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2015

· Silikon Tabanlı Rekabetçi Güneş Hücrelerinin ve/veya Modüllerinin Geliştirilerek Üretilmesine Yönelik Çalışmalar

· Motor ve Bileşenlerinin Üretimi için; Rotor Döküm, Gövde Malzemesi ve İzolasyon Malzemeleri Teknolojilerinin Geliştirilmesi

· Motor Tasarım Araçlarının Geliştirilmesi

· Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği-Akıllı Binalar

Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2015

· Fosil Yakıtlar: Kömür-Kömür ve/veya Kömür ve Biyokütle Karışımlı Termik Santraller için Yenilikçi Ürünler

Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2015



3.SEKTÖR GIDA ÇAĞRILARI

Son Başvuru Tarihi:14 Aralık 2015

· Yenilikçi Hayvancılık Ürünleri-Et ve Süt Ürünleri.



4.SEKTÖR MAKİNA İMALAT ÇAĞRILARI

Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2015

· Lazerli Takım Tezgahlarının Geliştirilmesi

· Lazerli Takım Tezgahlarının Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi

· Gerçek Zamanlı Ölçüm Sistemleri

· Endüstriyel Robotlar

· Katmanlı Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

· Alüminyum ve Alüminyum-Magnezyum gibi Alaşımlara Yönelik Yenilikçi Döküm Teknolojileri

· Demir Esaslı Malzemelerden Üretilen Parçalara Alternatif Olacak Alüminyum, Magnezyum vb. Metal Alaşımlı/Esaslı Döküm Parçaların Geliştirilmesi

· Hurda Metal ve/veya Metal Alaşımları için Yüksek Verimli Yenilikçi Ayrıştırma Teknolojilerinin Geliştirilmesi.



5.SEKTÖR OTOMOTİV ÇAĞRILARI

Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2015

· Otomotiv Sektörüne Yönelik Kauçuk Esaslı Malzemeler, Ürünler ve Üretim Teknolojileri

· Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araç Tahrik Sistemleri için Elektrik Motor/Jeneratör ve Sürücü Sistemlerinin Geliştirilmesi

· Elektronik Kontrol Üniteleri

Son Başvuru Tarihi : 21 Aralık 2015

· Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Yerli ve Özgün Üretim Teknolojileri

Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2015



6.SEKTÖR SAĞLIK ÇAĞRILARI

Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2015

· Solunum Destek ve Akıllı Termoregülasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi

· Yenilikçi İmplantların Geliştirilmesi

· Hasta/Hastalık Takibi için Mobil Sağlık Uygulamalarının Geliştirilmesi



7.SEKTÖR TEKSTİL ÇAĞRILARI

Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık

· Teknik ve Fonksiyonel Tekstil Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

· Yenilikçi Tekstil Makinalarının Geliştirilmesi.



ÇALIŞILAN ÇAĞRILAR

2015-2 dönemi için planlanan diğer çağrıların çalışmaları devam etmektedir. Aşağda belirtilen konularda çağrlar yakın zamanda ilan edilecektir:

· Yazılım ve Tasarım Araçları

· Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği-Akıllı Binalar

· Elektronik Kontrol Üniteleri

· Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik MEMS Tabanlı Sistemler

· Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri

· Yüksek ve Düşük İrtifa Platformu Haberleşme Sistemleri

· Kömür-Kömür ve/veya Kömür ve Biyokütle Karışımlı Termik Santraller için Yenilikçi Ürünler

· Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Yerli ve Özgün Üretim Teknolojileri.