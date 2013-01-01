TÜBİTAK’IN KOBİ DESTEKLERİ

1. Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik ProjeleriDestekleme Programı Yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.