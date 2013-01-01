TÜBİTAK’IN KOBİ DESTEKLERİ
1. Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik ProjeleriDestekleme Programı Yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde 40-60’tır.
Destek süresi proje bazında azami 36 aydır.
2. TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
“Müşteri Kuruluş” ve “Yürütücü Kuruluş”un ortak başvuru yapabilecekleri programda, 1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi destekleniyor. Azami destek süresi 24 aydır. TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin yüzde 75’idir. Büyük ölçekli Müşteri Kuruluş yüzde 60 oranında destekleniyor.
Destek, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılıyor.
Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabiliyor.
Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabiliyor.
Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödeniyor
[Bilgi için: www.tubitak.gov.tr]
3. Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 2013
TÜBİTAK, “Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 2013” çağrılarını yayınladı. Bu program kapsamında girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, kuracakları Ar-Ge potansiyeli olan firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri destekleniyor. Geri ödemesiz olan bu desteğin miktarı 100 bin TL. Eğer ticarileşme potansiyeli olan ve bir prototip oluşturabilecek nitelikte projeniz varsa Ar-Ge ve yenilik odaklı desteklerden yararlanabilirsiniz. Bu tür projelerin 550 bin TL’ye kadar olanlarına yüzde 75 oranında geri ödemesiz destek sağlanıyor.
Bilgi için: www.tubitak.gov.tr