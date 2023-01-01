TURQUALITY

Destek ticari ya da sanayi faaliyette bulunan şirketler içindir





Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili 50 bin dolar üst limitle destekleniyor. Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine 300 bin dolar üst limitle destek bulunuyor. Kira desteği azami limiti yıllık 500 bin dolar. Yer araştırmasına yönelik danışmanlık giderleri 400 bin dolar üst limitle destek kapsamına alındı. Mağaza veya shovvroom donanımı için destek yıllık 200 bin dolar. Çevre için giderlerin 50 bin doları karşılanıyor. Programı Dış Ticaret Müsteşarlığı yürütüyor.

[Bilgi için: www.turquality.com]