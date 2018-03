Bitkilendirilmiş çatı yalıtım sağlıyor

Çatı Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı M. Nazım Yavuz, yeşil bina uygulamalarının çok önemli bir unsuru olan ve son dönemde yaygınlaşmaya başlayan bitkilendirilmiş çatı uygulamalarının küresel ısınma ve enerji kaynaklarının hızla tükenmesine karşı örnek bir çözüm oluşturduğunu kaydetti.

ÇATIDER Başkanı M. Nazım Yavuz, sayıları artmaya başlayan ‘bitkilendirilmiş çatı’ uygulamalarının, çevre duyarlılığı konusunda çok iyi bir örnek oluşturduğunu belirterek, “Bitkilendirilmiş çatılar, yeşil inşaat uygulamalarının en önemli unsurları arasında yer alıyor. Bugün Türkiye’de yaklaşık 600 bin metrekare yeşil çatı uygulaması var ve bu miktar hızla artıyor” dedi.

Bitkilendirilmiş çatı uygulamaları, küresel ısınma ve enerji kaynaklarının hızla tükenmesine karşı örnek bir çözüm oluşturuyor. Oksijen üretimini artırırken ısı adalarının ve yağış suyu taşkınlarının azalmasını sağlıyor. Ayrıca enerji tasarrufu, yalıtım ömrünü uzatma ve ses yalıtımı gibi faydaları da var. Yeşil çatı uygulamalarının artmasıyla doğal ortam koşullarına sahip kentler oluşacak. Avrupa'da birçok şehirde yeni ve renovasyon yapılan yapılarda yeşil çatı yapımı teşvik ediliyor. Özellikle Hollanda'da 500 metrekare üzerinde renovasyon yapılan yapılarda yeşil çatı yapımı özendiriliyor.

‘Babil’in Asma Bahçeleri’ ilk bitkilendirilmiş çatı örneği

Bitkilendirilmiş çatı olarak bilinen en eski yapı MÖ.500 (bazı kaynaklara göre MÖ.800) yılında yapılmış olan Babil’in Asma Bahçeleri’dir. Roma İmparatorluğu döneminde ‘Bitkilendirilmiş Çatılar’ ve sundurmalar kişinin statüsünü gösteren bir değer olarak algılanmıştır. 20. yüzyılın başlarında özellikle yüksek binaların çatıları teras çatı olarak planlanmış ve bu alanların değerlendirilmesi amacı ile ‘Bitkilendirilmiş Çatılar’ ön plana çıkmıştır. Bugün Almanya ve Hollanda’da bitkilendirilmiş çatı yapımı yerel yönetimlerce desteklenmektedir.

Yeşil çatı pazarı, ülkemizde hızla büyüyen bir ivmeye sahip. 2005 yılında 10 bin metrekarelerde olan yeşil çatı uygulamaları, 2013 yılına gelindiğinde 300 bin metrekareye ulaştı. 2014 yılında ise 500 bin metrekareye yakın yeşil çatı uygulaması yapıldı. Geçtiğimiz yıl pazarın büyüklüğü 8 milyon Euro’ya ulaştı. 2015 yılında yeşil çatı pazarının 10 milyon Euro’luk bir satış hacmine ulaşacağı tahmin ediliyor.

“10 yılda 26 milyar TL’yi boşa harcadık”

M. Nazım Yavuz, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon yalıtımsız çatı bulunduğunu hatırlatarak şunları ifade etti: “Standartlara uygun olmayan çatılar nedeniyle Türkiye son 10 yılda yaklaşık 26 milyar lirayı boşa harcadı. Aynı nedenle doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevreye zarar verilmesine yol açtık. Bugün toplam enerjinin yüzde 35’i konutlar ve ticari binalarda tüketiliyor. 2002-2012 yılları arasında bu binaların tükettiği enerji yaklaşık yüzde 70 oranında arttı. Türkiye, enerji kaynakları için komşu ülkelere yüklü ödemeler yapıyor. Çatılarda yapılan yenileme, aktarma ve tamirat çalışmaları yıllık 5 milyon metrekare, parasal büyüklüğü ise yaklaşık 1.2 milyon dolar seviyesine ulaştı.”

Harcamalar 2-3 yılda amorti ediliyor

Yavuz, yalıtım ve tadilat için yapılan harcamanın, sağlanan enerji tasarrufu sayesinde ortalama 2 ile 3 yıl içinde amorti edilebildiğini söyledi. Yalıtım uygulamasının bölgelere ve farklı ihtiyaçlara göre değişkenlik gösterdiğini hatırlatan Yavuz, "Yalıtım yapılırken yalıtım malzemesi, aksesuarlar, yan ürünler, bağlantı elemanları, emniyet tedbirleri, iskele, işçilik gibi giderler zaten yapılır. Yalıtım malzemesinin kalınlığının artırılması malzeme fiyatı dışında diğer giderleri etkilemez" diye konuştu.

Beyoğlu’nun yıldızı;Taksim360, Dubai’de tanıtıldı

Türkiye’nin kamu-özel sektör ortaklığında gerçekleşen ilk ve en büyük kentsel yenileme projesi yeni rezidans bölümleri ve yeni adı Taksim360 ile 2017 yılına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki sene adından sıkça söz ettirecek projenin merakla beklenen yeni etabı, Taksim360 markası ile ilk kez Dubai Cityscape’de tanıtıldı.

Taksim360’ın Türkiye lansmanı ise Ekim ayında yapılacak. 2017 yılının Taksim360 için çok önemli bir yıl olduğunu vurgulayan Çalık Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı Gonca Özgül, özellikle yabancı yatırımcıların Beyoğlu bölgesinin kira getirisi potansiyeline dikkat ettiklerini belirterek, “Taksim bölgesinin özellikle İstanbul’un turizm merkezi olması nedeniyle otel hizmet kalitesiyle kiralanan rezidanslar için önemli bir gelir potansiyeli barındırıyor. Taksim360 projemizdeki rezidanslar için otel mantığında kiralama yapılacak bir sistem planladık. Bu sayede rezidans yatırımcılarımız stüdyo daireleri günlük 150-200 dolara rahatlıkla kiralayabilecek. Bu da yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor” dedi.

Queen Central Park’a Körfez ilgisi

Dubai Cityscape 2016 Fuarı’na katılan Sinpaş GYO’nun Şişli Bomonti’deki Queen Central Park projesi, fuarın ilgi odağı oldu. Körfez’den Türkiye’ye gelen gayrimenkul yatırım miktarının son 6 yılda 20 milyar doları geçtiğini kaydeden Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer şunları söyledi: “Son dönemde Azerbaycan, İran, Irak, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerinden gelen talebin arttığını gözlemliyoruz. Bu ülkeleri, Avrupa ve Kuzey Afrika takip ediyor. Özellikle Körfez ülkeleri yeni ve güvenli yatırım alanları arıyor. Türkiye, Körfez ülkelerinden gelen vatandaşların kültürel zorlanmalarla karşılaşmadan, keyifle ve güvenle yaşayabilecekleri büyük bir ülke olarak öne çıkıyor.“

AND Pastel’e yeni bir renk geliyor

AND Pastel’de Turuncu Blok satışa çıkıyor. Farklı kimliklere sahip 7 farklı bloktan oluşan AND Pastel’de, 1+1’den 4+1’e kadar farklı büyüklüklerde 1.200 konut bulunuyor. “Komşunu Sen Seç” kampanyası ile daire sahipleri komşusunu, arkadaşını ya da yakınını AND Pastelli yaparak sevdikleri ile birlikte bir yaşam kurmanın avantajını yaşıyor. AND Pastel’liler yakınlarını ev sahibi yaparken aynı zamanda her bir ev sahibi yaptıkları yakınları için de sağlıktan, beyaz eşyaya, giyimden, aksesuara çeşitli hediyeler kazanıyor.

Mina Towers’ı Yolanthe Sneijder Cabau tanıtacak

Başaran Yatırım Holding’in Kadıköy Fikirtepe’de inşaatına başladığı Mina Towers projesinin marka yüzü Yolanthe Sneijder Cabau oldu.

“Dünya standartlarında bir yıldız şimdi Kadıköy’de” sloganıyla hayata geçirilen proje iddialı bir kurguya sahip. Reklam filminin çekimlerini yönetmen Metin Arolat’ın üstlendiği projenin mimarisi ise Mimar Eren Talu imzalı. Kadıköy Fikirtepe’de inşa edilen Mina Towers, 55 m2 ile 300 m2 aralığında tasarlanan konutlardan oluşuyor. Proje yaklaşık 1500 konut ve 95 ticari yapıdan meydana geliyor.