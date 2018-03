Ekonomi için reform zamanı

Türkiye Müteahhitler Birliği, (TMH) “Sürdürülebilir Ekonomi İçin Reform İhtiyacı” başlıklı 2015 yılı üçüncü çeyrek analizini açıkladı. Raporda, “Türkiye'nin kırılgan ülkeler grubundan çıkabilmesi için piyasa dostu bir yapısal reform programının hızla ve etkin olarak uygulanması gerekmektedir” denildi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), ‘3 aylık İnşaat Sektörü Analizi’ni yayımladı. Analizde 2015’in üçüncü çeyreğindeki göstergeler ile önümüzdeki döneme ilişkin veriler değerlendirildi. Dünya ekonomisinde risklerin ve belirsizliklerin sürekli arttığı, küresel sermayenin ‘eve dönüş’ trendinde olduğunun vurgulandığı analizde, Türkiye ekonomisinin de yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle kırılganlığını koruduğu kaydedildi.

Analizde, “Seçimler sonrası güçlü bir tek parti hükümeti kurulması ile yeni, kapsamlı ve bütünleştirici iç politikaların bir an önce gündeme alınması gereklidir. Koşulların bunca kırılgan olduğu bir süreçte, kararlı, bağımsız ve itibarlı bir para politikası, sakinleştirici ve güven verici işlevini koruyan bir ekonomi yönetimi piyasalarca beklenmektedir. Bu bağlamda, finans çevreleri 2016 ekonomik göstergelerinin 2015 yılından daha olumlu olacağı beklentilerini dile getirmektedir” ifadesi kullanıldı.

TMB raporunda ayrıca şöyle denildi: “Etkin bir ekonomik ve sosyal reform programının uygulamaya konması, sektörde hem altyapı yatırımlarının sürekliliği, hem de uluslararası finansman boyutu açısından kritik önem taşımaktadır.”

İnşaat Sektörü Analizi’nde öne çıkan bazı değerlendirmeler şöyle:

9 ayda 15.3 milyar dolar: 2015 yılının ilk 9 ayında yurtdışında 15.3 milyar dolar değerinde 92 yeni proje üstlenilmiştir. Bu dönemde üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında ilk 5 ülke sırasıyla Kuveyt (yüzde 28.4), Türkmenistan (yüzde 20.0), Rusya (yüzde 15.0), Cezayir (yüzde 13.7) ve Suudi Arabistan (yüzde 6.6) olmuştur. Bu dönemde Kuveyt'te üstlenilen 4.3 milyar dolar tutarındaki Kuveyt Uluslararası Havalimanı Projesi bir Türk firmasının bugüne kadar tek başına aldığı en büyük projedir.

104 ülkede 318.6 milyar dolar: Türk müteahhitlik firmalarınca 1972’den 2015 Eylül sonuna kadar 104 ülkede üstlenilen 8626 projenin toplam bedeli 318.6 milyar dolara ulaşmıştır.

Performans sürpriz değil: Önceki iki çeyrekte gerileyen inşaat sektörü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.0 oranında büyüme ile GSYH'ya sınırlı oranda katkı sağlamıştır. İkinci çeyrekteki büyümeye rağmen 2015 yılının ilk yarısında inşaat faaliyetleri yüzde 0.3 oranında küçülmüştür. Sektörel performansın son dönemde ekonomik büyümenin oldukça altında seyretmesi, sektörün ekonomideki gelişmelere çarpan etkisiyle tepki veren yapısal özelliği nedeniyle sürpriz olmamıştır.

Nef’in İstanbul’daki projeleri dört büyük ilde satışa çıktı

Nef, yeniliklerini satış ve pazarlama kanalında da sürdürüyor. Nef, İstanbul dışından gelen taleplere daha hızlı ve kaliteli cevap verebilmek için proje tanıtım ve satış hizmeti için lokal iş ortaklarıyla çalışmaya başladı. Franchise markası Keller Williams ile işbirliğine giden Nef, Ankara ve İzmir için satış ve tanıtım yetkisini Keller Williams Bölge Müdürlüklerine verdi. Keller Williams, Ankara’daki KW Angora ve İzmir’deki KW Bornova ofisleri ile Nef projelerinin bu şehirlerdeki tek yetkili satış noktası olarak hizmet verecek. Nef ayrıca Bursa’da Reality World Elfi ile ve Adana’da ise Re/max As Gayrimenkul ofisleri ile çalışacak.

Koleksiyon’dan örnek daire

Evlerin yerleşimi, mobilyadan aksesuara, aydınlatmadan yastıklara kadar bir bütün oluşturmalı; davetkar, sade, sakin ve içten olmalı. Koleksiyon bu yaklaşımla kaliteli malzemelerin form ve renklerle ahenk oluşturduğu özgür ve özgün tasarımlar yapıyor. Konut projelerine uygun çok çeşitli ürünü bünyesinde barındıran marka, bir evi oluşturan bütünün tüm parçalarını aynı çatı altında sunabiliyor. Bunlar içerisinde şehir hayatında hızla yaygınlaşan stüdyo evlerden, büyük aileleri ağırlayan 3+1 gibi dairelere kadar farklı kurgular için her zevke uygun tasarımlar bulunuyor.

Kadıköy’de Business İstanbul

İş dünyasına konforlu ve verimli bir çalışma ortamı sunan Business İstanbul, Kadıköy'ün en iddialı ofis projesi olarak öne çıkıyor. Göztepe E-5 üzerinde gerçekleştirilen büyük ölçekli kentsel dönüşüm projesinin tek ofis projesi olan Business İstanbul, İki adada altı blok olarak tasarlanıyor, toplam 250 bin metrekare inşaat alanında 150 bin metrekare kiralanabilir alana sahip. Dünyada yeni iş konseptleriyle zirveye ulaşan ofis modelini Türkiye’de iş dünyasıyla buluşturan Business İstanbul’un 2017 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Propa İnşaat’tan Zincirlikuyu’ya 4. yatırım

Tam 43 yıldır inşaat sektöründe projelere imza atan Propa İnşaat’ın son dönemde Zincirlikuyu’da gerçekleştirdiği dördüncü butik projesi “Propa Plus Residence” kısa bir süre için lansmana özel fiyat ve ödeme koşullarıyla satışa sunuldu. İstanbul’un tam kalbi, Kore Şehitleri Caddesi’nde yükselmeye başlayan projenin yatırım maliyeti 60 milyon lira olarak gerçekleşecek. İster ev, ister ofis, istenirse de homeoffice olarak kullanılmaya uygun tasarlanan Propa Plus Residences’da, 38 lüks rezidans yeralıyor. Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri mevcut.

Fortis İstanbul, örnek dairesini hazırladı

İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda Yiğit Group tarafından hayata geçirilen Fortis İstanbul, örnek dairesini hazırladı. Fortis İstanbul 20’şer katlı, üç blok ve 705 konuttan oluşuyor. Projede 58 metrekarelik 1+0, 86 metrekarelik 1+1 A, 90 metrekarelik 1+1 B ve 125 metrekarelik 2+1 olmak üzere dört farklı tipte daire bulunuyor. Yaşamın 2016 yılı sonunda başlayacağı Fortis İstanbul, restoran, kafe, fitness salonu, çocuk oyun alanı ve 4 bin 700 metrekarelik ticari alanı ile dikkat çekiyor. Atatürk Havalimanı’na en yakın projelerden biri olan ve tüm dairelerin rezidans tapulu olması nedeniyle home ofis olarak da kullanılabilen Fortis İstanbul’da her dairenin balkonu ve otoparkı bulunuyor.

Kasır Yapı’nın Blue Green’i Suudiler’in oldu

CNR Emlak Fuarı’na katılan Kasır Yapı, Blue Green Projesi’ni Suudi Arabistanlı Almassoud Yatırım ve İnşaat Şirketi’ne sattı. Fuarda iki firma arasında satış anlaşması imzalandı. Suudi Arabistanlı firmaya satılan proje ile ilgili bilgi veren firma yetkilisi Kadir Değirmenci, “CNR Emlak Fuarı’nda 110 dönüm alanda, 610 konuttan oluşan Blue Green Projemiz’i 70 milyon dolarlık bir bütçe ile Suudi Arabistanlı Almassoud Yatırım ve İnşaat Şirketi’ne sattık. Trabzon’daki yüzde 40’ını tamamladığımız yapım aşamasında olan konutlar, tam Araplar’ın yaşam alanlarındaki beklentilerini karşılayacak şekilde yeşil doğanın içerisinde deniz manzaralı bir alanda inşa ediliyor” diye konuştu.

BE Yatırım, Marmara Bölgesi’ne yoğunlaşıyor

CNR Emlak Fuarı’na katılan BE Yatırım, müşterileri ve potansiyel yatırımcılarla buluştu. BE Yatırım Yetkilisi Bekir Erkuş, 6-7 yıldır arsa ve arazi temini üzerinde çalıştıklarını ve özellikle Marmara Bölgesi’ne yoğunlaştıklarını belirtti. Ulusal ve uluslararası 40’ı aşkın müşterileri bulunduğunu aktaran Erkuş, “Marmara Bölgesi gibi potansiyeli yüksek bir alada çalışıyoruz. Bölge için geliştirilen dev projeler nedeniyle yatırımlık alanların temini önem kazanıyor. Bizim sağladığımız arazi ve arsalar yatırıma dönüktür” dedi.

Ticaret yoğun Marmara Bölgesi’nde tüm şehirlerin birbirine bağlı olacağını aktaran Erkuş, Yalova ve Çanakkale’de yürütülen projeleri örnek gösterdi. Erkuş, “Marmara Bölgesi’nde 3. Köprü. 3. Havaalanı gibi 20’yi aşkın dev projeler yürütülüyor. BE Yatırım olarak şehirlerin bittiği yerlerin yatırımlık alanlar olduğunu düşünüyoruz. İstanbul’un dış cephesi de gelişmeye devam edecektir. Sadece büyük yatırımcılar için değil Marmara Bölgesi küçük bütçeli yatırımcılar için de fırsattır” diye konuştu. Erkuş, Marmara Bölgesi’ne son yıllarda ciddi bir yabancı ilgisi olduğunu da belirterek arsa ve arazi taleplerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

OFTON İnşaat, Elysium konseptini tanıttı

OFTON İnşaat olarak CNR Emlak Fuarı’nın kendileri için olumlu olduğunu ve satıştan daha fazla pazarlamaya ağırlık verdiklerini söyleyen OFTON İnşaat Satış ve Pazarlama Koordinatörü Suzan Arar, tüm projeleri aynı anda alıcılara sunduklarını söyledi. Arar, yerli ve yabancı müşterilerin stantlarını ziyaret ettiğini belirtti.

OFTON İnşaat’ın ağırlıklı Şişli Taksim’de projeler yürüttüğünü aktaran Arar, “Elysium markasıyla yaşam projeleri üretiyoruz. Şu anda Şişli’de süren projemizden sıcak satış gerçekleştirdik. Koşuyolu’nda ve Kandilli’de yine Elysium konseptli yatırımlarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönem Dolapdere’de projemiz olacak” diye konuştu. Arar, İstanbul dışında Bodrum’da da projeler yürüttüklerini hatırlattı.

Fuzul Yapı, fuara katılanlara dekorasyon hediye etti

Ticari hayatında 23, inşaat sektöründe ise 15 yılı geride bırakan Fuzul Yapı, CNR Emlak Fuarı’na özel bir kampanya ile katıldı. Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, fuara katılan ve ev alanlara Fuzul Yapı’nın dekorasyon hediye ettiğini belirtti. Katılımcıların kampanyaya ilgi gösterdiğini aktaran Akbal, yerliden daha fazla ise yabancı ilgisiyle karşılaştıklarını paylaştı.

Fuzul’un markalı konut projeleri olan Vadiyaka’ya değinen Akbal, “15 Eylül’de satışa çıktık ve yüzde 10’u yabancılar olmak üzere toplam yüzde 45 satışını tamamladık. Oturum ve yatırımlık projemiz Başakşehir’de önemli bir başarı elde etti. Yine Başakşehir’de Olimpa Park Plus’ı ise Mart 2015’te teslim edeceğiz” diye konuştu. İnşaat sektörünün Türkiye’de büyümesini sürdüreceğini öngören Akbal, “10-15 yıl daha inşaat sektörü Türkiye’nin yıldızı olacaktır. Fuzul olarak sektördeki tecrübemiz ve yürüttüğümüz işbirliklerinin katkısıyla yurtdışına yoğunlaşacağız. Katar’da ve Bahreyn’de ortaklıklarımız var ve 2016’da bu ülkelerde yatırımlara başlayacağız” dedi.